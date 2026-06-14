NBA Champion Coach Brown Wins Title for First Time as Head Coach

The fifth match of the final series of the 2025/2026 NBA playoffs was completed, with the New York Knicks defeating the San Antonio Spurs on the road with a score of 94:90 and winning the championship.

Завершился пятый матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2025/2026, в котором «Нью-Йорк Никс» на выезде обыграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 94:90 и завоевал чемпионский титул. Харпер - 25, Вембаньяма - 19, Шампани - 14, Васселл - 12, Джонсон - 7, Фокс - 7, Касл - 6, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, ИнгрэмБрансон - 45, Бриджес - 14, Харт - 13, Ануноби - 11, Шамет - 5, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Таунс - 2, Макбрайд, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти. 55-летний специалист впервые в своей карьере выиграл чемпионат НБА в статусе главного тренера.

Ранее Браун четырежды становился чемпионом лиги в качестве ассистента. Свои предыдущие титулы он завоевал в 2003 году с «Сан-Антонио Спёрс», а также в 2017, 2018 и 2022 годах в составе тренерского штаба «Голден Стэйт Уорриорз». Таким образом, победа в сезоне-2025/2026 принесла Брауну уже пятое чемпионское кольцо НБА в карьере, но первое — в роли главного тренера команды-чемпиона





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NBA Playoffs Championship Coach Brown First Time Head Coach

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