NASA chooses German astronaut for Artemis missions, European Space Agency director confirms

The European Space Agency (ESA) director confirmed that NASA has chosen a German astronaut for Artemis missions, with the possibility of Alexander Gerst or Matthias Maurer being selected. The Artemis missions are planned for 2028, and Gerst and Maurer are experienced astronauts who have previously flown to the International Space Station (ISS). NASA has also announced plans to land on the Moon by 2028, with Gerst and Maurer being considered for the Artemis-4 or Artemis-5 missions.
в рамках миссий, которые пройдут после "Артемиды-3", генеральный директор Европейского космического агентства (ESA) Йозеф Ашбахер заявил в пятницу, 12 июня, на полях Международной аэрокосмической выставки (ILA), проходящей в Берлине.
Ашбахер уточнил, что он будет вести продуктивные переговоры с NASA по этим миссиям, и уверен, что немецкого кандидата отберут для участия в миссии "Артемида-4" или "Артемида-5", запланированных на 2028 год. В то же время пока не принято решение о том, кто это будет - 49-летний ученый, геофизик, вулканолог и астронавт Александер Герст или 56-летний астронавт и инженер Маттиас Маурер.
Оба они - опытные астронавты: Герст не раз летал на Международную космическую станцию (МКС), а Маурер помимо полета на МКС участвовал в миссии SpaceX Crew-3. Ими стали американцы Андре Дуглас, Фрэнк Рубио и Рэнди Бресник, а также итальянец Лука Пармитано. Что в состав миссии войдет астронавт из ФРГ - предполагалось, что это будет Маурер или Герст. Но, по словам Ашбахера, решающим фактором для выбора Пармитано стали требования NASA.
Они искали конкретно пилота-тестировщика, а в нашем корпусе астронавтов есть только один тест-пилот - это Лука Пармитано. Однако в феврале 2026 года в NASA заявили, что астронавты останутся на низкой околоземной орбите и отработают стыковку с лунными посадочными модулями от компаний SpaceX и Blue Origin. Высадка на Луну же ожидается в рамках одной из последующих миссий. Таким образом, у астронавта из ФРГ остается шанс стать первым европейцем, высадившимися на поверхность спутника Земли.
Ашбахер отметил, что на данный момент задержек в проведении последующих миссий NASA собирается высадиться на Луну раньше Китая, который также участвует в лунной гонке. Экспедиция КНР на Луну запланирована на 2030 год - в рамках подготовки к ней Китай продолжает проводить тесты на своей национальной орбитальной станции "Тяньгун". Космический корабль "Орион", запущенный NASA в рамках миссии "Артемида-2", успешно облетел Луну, сделав уникальные фотографии Земли и ее спутника из космоса. Главные кадры - в фотогалерее DW.
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NASA Artemis Missions German Astronaut Alexander Gerst Matthias Maurer International Space Station (ISS) Moon Landing ESA Director
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