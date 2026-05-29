NASA рассматривает возможность совместного проекта лунной базы с Россией, но официальных переговоров пока нет

Карлос Гарсиа‑Галан из NASA указал на теоретическую возможность сотрудничества России и США в создании постоянного лунного поселения, однако подчеркнул, что формальные обсуждения еще не начались. Программа включает три фазы - от доставки оборудования до создания условий для длительного пребывания человека на Луне.

В Москве 29 мая представитель программы NASA по созданию постоянной лунной базы, Карлос Гарсиа‑Галан, в интервью РИА Новости высказал гипотезу о потенциальном совместном участии России и США в этом амбициозном проекте, но подчеркнул, что официальных переговоров пока не проводилось.

По его словам, построить обитаемую станцию на спутнике Земли - задача, способная объединить все человеческие ресурсы, и предсказать, какие страны станут партнёрами, невозможно. Гарсиа‑Галан отметил, что в данный момент NASA не имеет конкретных запросов к России о вкладе в лунную программу, однако в своём выступлении уверенно заявил, что без международного сотрудничества проект не будет реализован в одиночку.



NASA в марте текущего года открыто объявило о своей стратегии поэтапного создания постоянного поселения на Луне, которая разбита на три ключевых фазы.

Первая фаза подразумевает доставку на орбиту Луны необходимого оборудования и развертывание базовых энергетических, научных и коммуникационных систем, которые станут фундаментом будущей станции. На втором этапе планируется возведение жилых модулей, организации логистической сети и привлечение разработок и технологий других космических агентств, включая потенциально российские. Третья, заключительная, стадия подразумевает обеспечение условий длительного проживания людей на лунной поверхности, создание систем жизнеобеспечения, медицинской поддержки и научных лабораторий, способных поддерживать постоянный людской присутствие.





Глава программы подчеркнул, что международные партнерства уже находятся в фокусе планирования, но формальные контакты с российскими представителями пока не инициированы. Он напомнил, что в истории освоения космоса уже были примеры успешного сотрудничества между странами‑конкурентами, когда совместные усилия позволяли преодолевать технологические и финансовые барьеры. По мнению Гарсиа‑Галана, если Россия решит внести свой вклад, она может предложить передовые решения в области ракетных двигателей, электроники и материалов, что ускорит реализацию проекта.

На данный момент NASA продолжает собирать техническую информацию, оценивать возможности различных участников и разрабатывать детальный план взаимодействия, но окончательное решение о сотрудничестве будет принято после завершения первой фазы и получения первых результатов. Ожидается, что в ближайшие годы появятся новые официальные заявления, касающиеся конкретных ролей стран‑партнёров в лунной инициативе





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NASA Луна Космическое Сотрудничество Россия Лунная База

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NASA подписало меморандум с Пентагоном о сотрудничестве в космосеNASA подписало с Министерством обороны США меморандум о сотрудничестве, который предполагает помощь Пентагона в обеспечении безопасности космической инфраструктуры ведомства:

Read more »

В NASA заявили, что могут поддерживать работу МКС до 2028 года и дольшеВ США полагают, что с инженерной точки зрения NASA сможет поддерживать работу Международной космической станции (МКС) до 2028 года и даже дольше, заявила представитель NASA Стефани Ширхольц.

Read more »

NASA отложило высадку астронавтов на Луну до 2025 годаNASA отложило до 2025 года этап лунной программы Artemis по высадке астронавтов на поверхность Луны. Об этом сообщил глава NASA Билл Нельсон.

Read more »

Посмотрите на скафандр, который разработали для высадки американских астронавтов на Луну Миссия запланирована на 2025 год. Такого не было полвека — MeduzaВ Космическом центре NASA в Хьюстоне прошла презентация прототипа скафандра от компании Axiom Space, который планируется использовать при высадке на Луну в рамках миссии NASA Artemis III (программа «Артемида»).

Read more »

NASA извлекло образец астероида Бенну и продувает его азотомСпециалисты NASA извлекли из капсулы зонда OSIRIS-REx, которая вернулась на Землю, образцы материи астероида Бенну. Об этом говорится в пресс-релизе NASA .

Read more »

NASA анонсировало трёхэтапный план создания базы на Луне к 2032 годуНациональное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило трёхэтапный план по развёртыванию обитаемой станции на поверхности Луны. Завершить проект предполагается к 2032 году. Соответствующая информация появилась на официальном сайте организации.

Read more »