NASA подтверждает: Юпитер определил распределение элементов для жизни на Земле

Новое исследование, поддержанное NASA, ставит под сомнение теорию о внешнем происхождении жизненно важных элементов, указывая на внутренние области Солнечной системы и роль Юпитера в их доставке на Землю.

Ученые поставили под сомнение устоявшуюся теорию о том, что жизненно важные элементы для зарождения жизни на Земле были доставлены из внешних областей Солнечной системы кометами и астероидами в период поздней тяжелой бомбардировки.

Новое исследование, финансируемое NASA, предполагает, что основные запасы фосфора и азота могли поступить на нашу планету из внутренних областей системы благодаря планетезималям, формировавшимся ближе к Солнцу. Особое влияние на этот процесс, согласно работе, оказал Юпитер: зарождение крупнейшей планеты изменило динамику движения вещества между внутренними и внешними областями, что привело к перераспределению химических элементов. Результаты, полученные с помощью лабораторных экспериментов и геохимического моделирования, опубликованы в журнае Science Advances.

Авторы, в том числе исследователи из Университета Райса, отмечают, что их работа не объясняет само возникновение жизни, но меняет понимание того, как Земля могла получить ключевые ингредиенты. Исследование также подчеркивает, что происхождение других необходимых элементов требует дальнейшего изучения. В данном контексте упоминается ранее сделанное открытие двух карликовых галактик, практически лишенных темной материи, что может повлиять на концепции галактического формирования и эволюции Вселенной





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