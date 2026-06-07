Sergei Ponomarenko, the long-time first deputy head of the region and head of its administration, may become the new senator from Krasnoyarsk Krai, replacing outgoing Governor Alexander Uss. The decision was made after Uss announced his decision not to participate in the primaries and elections.
Новым сенатором от заксобрания Красноярского края вместо уходящего из политики бывшего губернатора Александра Усса может стать курирующий внутреннюю политику субъекта многолетний первый замглавы региона и руководитель его администрации Сергей Пономаренко.
Об этом «Ведомостям» сообщили два собеседника, близких к Красноярскому краю. Для наделения полномочиями сенатора нужно сначала избраться в региональный парламент. Пономаренко, в последний момент заявившийся на праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты краевого заксобрания, занял первое место в Енисейском избирательном округе. За чиновника проголосовали 4556 выборщиков.
Пономаренко сам захотел стать сенатором и добился согласия на переезд в Совет Федерации (СФ) в федеральном центре, утверждают источники «Ведомостей». У первого вице-губернатора «очень усеченная роль при Котюкове – скорее исполнителя, чем креатора», сказал собеседник, близкий к администрации края. Этим может объясняться желание Пономаренко переехать в Москву, добавил он. Чиновник занимает пост первого вице-губернатора с 2012 г.
, но и до этого около 10 лет на разных уровнях занимался вопросами внутренней политики в администрации края. Он «сильно засиделся», говорит еще один источник, близкий к региону. По его словам, Пономаренко уходит в СФ «из-за противоречий с губернатором».
«Элиты сочтут это хорошим знаком. Губернатор наконец избавится от опеки», – заключил собеседник.
«Считаю преждевременным комментировать планы в случае избрания, так как слишком много событий должно произойти », – заявил «Ведомостям» сам Пономаренко. Усс 4 июня в своем Telegram-канале заявил, что решил не участвовать в праймериз и выборах, потому что «начатое когда-то нужно завершать».
«До избрания нового состава депутатов остаюсь сенатором. Затем намерен продолжить работу в должности красноярца – именно ее я всегда считал для себя самой ответственной. Здесь важен не официальный статус, а прежде всего желание приносить пользу своему краю», – написал экс-губернатор. Не идти на праймериз – решение самого Усса и он не обсуждал с руководством края, продолжать ли карьеру, подчеркнул источник «Ведомостей» в администрации региона.
О том, что он может уйти из политики, «Ведомости» Усс был губернатором Красноярского края с 2017 по 2023 г. , а до этого на протяжении почти 20 лет возглавлял заксобрание. С 2010 г. он президент Сибирского федерального университета. Уход первого вице-губернатора в СФ, если он произойдет, завершит целую эпоху, как завершит ее и вероятная почетная отставка пока еще действующего сенатора Усса, отмечает политолог Ростислав Туровский.
По его словам, Пономаренко решал вопросы внутренней политики при многих губернаторах, но Котюков (работает с 2023 г. ) стремится создать новую и полностью лояльную команду.
«Можно ожидать, что во внутренней политике будут использоваться более жесткие административные методы, а борьба элитных групп допускаться не будет. Старым же элитам, в том числе сложившимся при поддержке Усса, будет нелегко сохранить остатки своего влияния», – предположил эксперт. После сентябрьских выборов может поменяться и спикер заксобрания Красноярского края, писали ранее «Ведомости». Действующий глава регионального парламента Алексей Додатко в праймериз не участвовал.
Зато в них одержали победу последний избранный мэр Красноярска Эдхам Акбулатов, работавший в конце 2010-х в правительстве края вместе с Котюковым (тот тогда возглавлял региональный минфин), и бывший директор красноярского представительства ПАО «Горно-металлургическая компания « 13 мая «Ведомости» писали, что последний может стать спикером. Этот пост Свиридов занимал в предыдущем созыве заксобрания. Сейчас он является вице-спикером легислатуры
Krasnoyarsk Krai Sergei Ponomarenko Alexander Uss Senate Politics Governor Deputy Head Administration Elections Primaries Decision Uss Krasnoyarsk Krai Sergei Ponomarenko Alexander Uss Senate Politics Governor Deputy Head Administration Elections Primaries Decision
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
NYT: США скоординировали проход более сотни судов через Ормузский проливВоенные США в мае скоординировали проход более чем сотни коммерческих судов через Ормузский пролив, сообщает газета The New York Times.
Read more »
Russian Language Changes: New Words and AbbreviationsThe Russian language is constantly evolving, and significant historical events often accelerate this process. Some words and abbreviations have passed from the category of new terms to the everyday lexicon of millions of people in just a few years. According to Dr. Valeria Ivanova, a candidate in philology and professor of the Department of Russian Language and Methodology of Teaching at RUDN, the most noticeable linguistic changes in recent years have been related to the special military operation. She mentioned that in 2022, new words appeared that had passed from the category of neologisms to everyday use. The most popular abbreviations in the news of the day are likely to be SOV and UAV. Dr. Ivanova also pointed out that many words and fixed expressions existed in the Russian language before 2022, but they became significantly more frequent in the public space after that year. Among them are 'fake', 'scam', 'bot', 'special operation', and 'PVO' (air defense). Some words have changed their shades of meaning or acquired new associations. For example, the word 'fake' used to be more commonly associated with counterfeit goods from well-known brands, but now it is usually understood as false or distorted information. The word 'scam' is now more often used in the combination 'phone scam', and 'bot' has become a separate linguistic unit, although it was previously more commonly associated with the beginning of more complex words. Dr. Ivanova also drew attention to changes in online communication. She said that modern algorithms and moderation systems can automatically block comments with direct threats and insults, which has led to a decrease in open aggression in public discussions. However, recognizing more complex forms of negative communication, such as sarcasm, hidden aggression, ambiguity, evaluative judgments, and metaphors, is still difficult for automatic systems. For this, the involvement of specialists is often required.
Read more »
NYP: военные США ракетой за 500 тысяч долларов сбили шар, приняв его за НЛОВоенные Соединённых Штатов ликвидировали бойскаутский воздушный шар ракетой стоимостью 500 тысяч долларов, приняв его за НЛО, пишет New York Post.
Read more »
Future of Alexander Ovechkin in NHL: New Contract, Fresh InsightsThe article discusses the speculation surrounding Alexander Ovechkin's future in the NHL, including his decision to extend his contract with the Washington Capitals or retire, as well as the latest insights and opinions from experts and fans.
Read more »
NEW ROLAND GARROS 2006 ADD NEW WINNERS TO THE BIG SHREMASThe article discusses the addition of new winners to the list of champions of the Roland Garros tournament in 2006, with a focus on the women's and men's singles champions.
Read more »
Russian Premier League Transfer News: Latest Updates and RumorsThis live-streamed news update provides real-time coverage of the latest transfer news and rumors in the Russian Premier League. Tune in to stay updated on who has signed, who is planning to sign, who may leave for greener pastures, and how new players will be integrated. The news update also includes exclusive interviews and updates from top players and agents.
Read more »