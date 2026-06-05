New Liverpool Manager Andoni Iraola

Andoni Iraola, the new manager of Liverpool, has signed a contract until the end of the 2027-2028 season. He will take over from the end of June-early July when the Reds return from their summer break and start preparing for the new season.

Андони Ираола — новый главный тренер «Ливерпуля». Баск подписал контракт до лета 2028 года и приступит к своим обязанностям в конце июня-начале июля, когда «красные» вернутся из летнего отпуска и начнут подготовку к новому сезону.

"Я очень взволнован, очень. Вы знаете, что такое «Ливерпуль», это огромный клуб, один из самых больших в мире. Я всегда считал этот клуб особенным, не только с футбольной стороны, но в первую очередь с эмоциональной. Всю неделю между матчами люди здесь думают футболе, они относятся к клубу с особой страстью.

У меня был опыт игры в «Атлетике», который в каком-то смысле похож. Уверен, будет здорово пережить это изнутри".

"Для меня футбол — это про эмоции. Про страсть. Я, наверное, хладнокровный человек, в жизни я довольно рациональный, я бы так сказал. Но правда и то, что когда начинается игра, когда нужно праздновать гол, внутри что-то зажигается, так ведь?

Мне кажется, эта внутренняя энергия нужна тебе как игроку, нужна как болельщику, нужна как тренеру. Для этого нет лучшего места, чем «Энфилд». И я бы хотел — говорю это со своей стороны, со стороны моих игроков — чтобы все эти люди также отождествляли себя с футболом, отождествляли себя со стилем и ценностями команды. Мы будем полностью вовлечены, это я могу обещать".

"Я был по другую сторону — я до сих пор помню гол, который Кьеза забил в конце первого матча прошлого сезона! Счет 2:2, мы думаем, что, наверное, сможем добыть очки, и это здорово, уступая здесь 0:2. Но он забил, и стадион просто взорвался. Это было сумасшествие, правда?

А теперь я хочу почувствовать это с другой стороны. Когда только приходишь в клуб — в любой клуб — тебе нужно сначала немного проявить себя, заслужить это право принадлежности к нему. Но я хочу сделать это как можно быстрее, чтобы тоже праздновать вместе с ними и быть полноценной частью этих моментов".

"Конечно, помогло то, что на меня вышел Ричард Хьюз . Когда по ту сторону стола сидит человек, с которым вы уже работали, все становится проще. Но в первую очередь я бы сказал, что дело в клубе. Именно это меня действительно привлекло.

«Ливерпуль» дает мне возможность тренировать лучших игроков, а лучшие игроки всегда дают тебе шанс бороться за титулы и завоевывать их. Очевидно, когда ты приезжаешь в новое место, ты не можешь обещать все подряд. Но правда в том, что я понимаю, куда я пришел и чего от меня ожидают".

"Я с нетерпением жду, когда получу всю информацию. Я разговариваю со всеми, чтобы лучше понять клуб, все, что происходит за пределами поля, и у нас еще есть время. У нас еще есть один месяц до того, как мы действительно начнем работать с игроками, но я хотел бы использовать этот месяц и для того, чтобы приехать сюда должным образом подготовленным. Я очень хочу подготовиться так, как этого заслуживает эта работа".

"Благодаря Чемпионату мира и тому, что часть опытных ребят приедет позже, у нас будет возможность отдельно и нацеленно поработать с некоторыми из молодых игроков. Это даст нам шанс лучше узнать игроков из академии и некоторых ребят, которые были в аренде; они будут важны для первой части предсезонки, американского тура. Пока что все выглядит достаточно удачно для нас, у нас будет много информации для принятия действительно важных решений, прежде чем мы начнем сезон".

"У меня есть определенное преимущество в том, что я уже три года в АПЛ; люди наверняка видели, как играл «Борнмут». Очевидно, некоторые вещи нам нужно изменить и адаптировать под реалии «Ливерпуля», но я бы не хотел терять нашу идентичность: интенсивность, агрессия и при этом организованность. Это фундаментальные принципы, которые, как по мне, хорошо соответствуют тому чем был «Ливерпуль» на протяжении многих лет. Мы должны адаптироваться к игрокам и условиям вокруг, но я думаю, что мы сможем заставить это работать".

"Это не только мой день. Я родом из очень маленького городка рабочего класса, рядом с Сан-Себастьяном. Сначала я прошел путь к карьере профессионального футболиста, потом я начал новый путь на Кипре, повышение в классе, переезд в Ла Лигу, потом в Премьер-лигу. Теперь я здесь, и очень, очень многие люди помогли мне на этом пути.

И каждый раз, когда я получаю сообщение от того или иного человека, я помню все, что они сделали для меня и как они на меня повлияли. Теперь я мотивирован показать им: мы добрались сюда вместе, давайте и насладимся этим вместе".

"Я не могу просить у них многого, но я знаю, как они относятся к своей команде. Я могу лишь сказать, что хочу стать одним из вас, заслужить это право своей работой — чтобы мы могли вместе наслаждаться футболом и тем, что ждет нас впереди





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Liverpool Andoni Iraola New Manager Contract Preparation For The New Season Championship American Tour

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