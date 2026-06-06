New words in Russian language: impact of AI, social media, and economic changes

The article discusses the emergence of new words in the Russian language, influenced by developments in artificial intelligence, social media, and economic changes. It highlights the impact of these factors on the language and the words that have gained popularity.
6 июня отмечается Пушкинский день и День русского языка. В современном языке продолжают появляться новые слова, которые ещё несколько лет назад казались временным интернет-сленгом. Часть из них уже прочно вошла в повседневную речь и имеет все шансы закрепиться в языковой норме.
Об этом Life.ru рассказала кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания РУДН Валерия Иванова. По словам эксперта, заметнее всего на словарь последних лет повлияли развитие искусственного интеллекта, популярность социальных сетей и изменения в общественной повестке. Так, вместе с нейросетями в речь пришёл глагол «генерить» и его новые формы. Искусственный интеллект принёс россыпь новых слов.
Среди них, например, глагол «генерить» и его производные. Не «создавать», «писать», «предлагать» и даже не «генерировать». То есть чаще стало звучать не «генерирую», а «генерю». Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания РУДН Внимание к психологическому здоровью и забота об эмоциональном балансе тоже породило немало слов, которые ранее почти не использовались.
Не «издевательство», а «буллинг», не «насилие», а «абьюз». В устной речи, в блогах эти слова уже есть. И русская грамматика уже пережёвывает эти слова — даёт однокоренные варианты: «буллить», «абьюзивный». Экономическая ситуация тоже даёт пищу для расширения словаря.
Например, появилось слово «шринкфляция» — слово, которое становится термином и обиходным названием ситуации, когда качество и объём продукта снижается, а цена остаётся прежней. То есть шринкфляция — это ситуация, когда за те же деньги — меньше и хуже. И пока такие ситуации будут случаться — слово будет набирать частотность использования. В список новых и активно закрепляющихся слов специалист также включила «сгенерить», «лонгслив», «свитшот» и «кешбэк».
Последнее слово уже получило официальное закрепление в орфографическом словаре русского языка.
«Сами по себе заимствования не так страшны, как кажутся. Это как лёгкая простуда, которая закаляет иммунитет. Это может раздражать и быть неприятным, но вряд ли будет представлять серьёзную опасность для такого сильного языка, как русский», —При этом собеседница Life.ru считает, что бесконтрольное использование этих слов в официально-деловой и научной речи может производить обратный эффект и ухудшать восприятие текста подготовленной аудиторией.
Как рассказала эксперт Минпросвещения России и заведующая кафедрой русского языка РГПУ имени Герцена Наталия Козловская, такое решение возможно, если популярность этого вида спорта продолжит расти. По её словам, соответствующее обращение могут направить представители профильной федерации
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