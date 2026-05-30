New restriction on F1 Monaco GP: Battery power limit

The F1 Monaco GP will introduce a new restriction on the use of battery power. The maximum speed for using the full battery power (350 kW) will be limited to 200 km/h. After this speed, the electric power will start to decrease. The usual limit for using the full battery power is 290 km/h, after which the power supply gradually decreases. The new restriction is considered a safety measure due to the characteristics of the Monaco track and the accumulation of battery charge in certain areas of the track. The overtaking mode will also be reviewed.
35 секунд назадНа этапе «Ф-1» в Монако введут еще одно ограничение. На Гран-при Монако болиды «Ф-1» смогут использовать всю мощность батареи (350 кВт) только до скорости 200 км/ч – после показатели электрической составляющей начнут снижаться.
Обычно полную мощность батареи можно использовать до достижения 290 км/ч, после чего подача электроэнергии постепенно снижается: при 310 км/ч – 250 кВт, при 345 км/ч – 0 кВт, если только команда не изменит особенности работы мотора, чтобы сэкономить энергию. Однако на ближайшем этапе на скорости 270 км/ч модуль MGU-K будет выдавать около 100 кВт, а на 300 км/ч он перестанет добавлять мощность. Данное изменение считается мерой безопасности, которая оправдана особенностями трассы в Монако.
Из-за преобладания медленных поворотов на треке достаточно много зон для накопления заряда батареи. При этом обгонный режим также будет пересмотрен. На других этапах он позволял поддерживать мощность батареи в 350 кВт дольше стандартного, пока болид не достигал 335 км/ч. В таком случае электроэнергия сводилась к нулю на 355 км/ч
