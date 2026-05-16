New figure emerges in Maksim Fadeev's copyright infringement case

The latest twist in the ongoing copyright infringement case involving singer Maksim Fadeev, his former producer, Vana Music, and actress-singer Linda, may now include a new potential suspect. The key evidence may come from the examination of old documents that will help determine if singer Maxim Fadeev's signatures on contracts for song rights were forged.
В громком деле о мошенничестве с авторскими правами на хиты Максима Фадеева может появиться новый фигурант. Сейчас основные обвиняемые — его директор Михаил Кувшинов и некая Дарья Шамова из ООО «Профит».
Если следователи получат доказательства, что артистка знала о схеме и получала от неё выгоду (деньги от концертов или отчислений), её статус может измениться. Ключевым моментом станет экспертиза старых документов. Если она подтвердит подделку подписей Фадеева на договорах, певицу могут привлечь к ответственности. После этого последует постановление о привлечении в качестве подозреваемой, затем предъявление обвинения и определение меры пресечения.
Сам же конфликт юрист в беседе с ТАСС назвал типичной «войной за каталог» российского шоу-бизнеса. Сотрудничество Линды и Максима Фадеева закончилось давно. После расставания права на песни стали предметом спора. Фадеев утверждает, что его подписи подделали через компании, связанные с Линдой, и он долгие годы не получал отчислений.
Ранее стороны судились в гражданском порядке, но это не решило проблему. Теперь дело уголовное. Итог может быть разным: реальные сроки, штрафы или возврат к гражданскому спору о деньгах. Всё зависит от того, пойдут ли фигуранты на сотрудничество со следствием
Copyright Infringement Maksim Fadeev Linda (Singer) Vana Music Document Examination
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
New Medical Specialty in Russia: 'Vrach po meditsine zdorovoho dolzhnostei'The new medical specialty, 'Vrach po meditsine zdorovoho dolzhnostei', will be introduced in Russian healthcare institutions starting from September 1, 2026. These specialists will identify risk factors and signs of diseases in patients.
Read more »
Russian Figure Skating NewsA collection of news articles and interviews from the Russian figure skating world, covering topics such as coaching, training, competitions, and personal stories.
Read more »
Убийцу фронтмена известной рок-группы поймали через 33 года в другой странеВ Панаме поймали мужчину, который расправился с рок-музыкантом в США 33 года назад. Об этом сообщает New York Post
Read more »
Russian Figure Skater Calls for Caution on Rule Changes in Pair SkatingA Russian figure skater, two-time Olympic medalist, expresses concerns about simplifying pair skating rules and the potential impact on the sport.
Read more »
Фигуристка посетила парк Диснейленд в китайском Шанхае, Иоланда Чен о фигуристках Виктория Синицина, Никита Кацалапов о конкурентах Сизерона, Александр Жулин о Ришо, Мама Парсеговой об «Ангелах Плющенко», Мама Парсеговой о Розанове, Мама Полины Шешелевой о личной жизни, Тутберидзе о роли родителей в спорте, Маргарита Базылюк о прокате на первенстве России-2025, Мама Гуменника о математических способностях ПетраA variety of news articles discussing various topics related to figure skating, including a visit to Disneyland in China, comments on Victoria Sinitsina's figure skating skills, opinions on the current competition landscape, and more.
Read more »
Second Western Military District Convicts Ukrainian Soldier in Drone Attack Case, Imposes Life in PrisonThe Second Western Military District has found 26-year-old Ukrainian soldier Dmytro Primakov guilty of a terrorist attack involving a drone in Bряansk, Russia, in October 2025. The court sentenced him to life in prison with a 7-year prison term and a 7-year period in a special regime correctional facility.
Read more »