The news text discusses various topics related to sports, politics, and entertainment in Russia.
Якупов о блокировках соцсетей в России: «Во всем нужно искать позитив. Я немного рад, что иногда в Казани не ловит интернет – не нужно часами отвечать на сообщения»Якупов о блокировках соцсетей в России: «Во всем нужно искать позитив.
Я немного рад, что иногда в Казани не ловит интернет – не нужно часами отвечать на сообщения»– Им все нравится. У нас вообще отличный коллектив: многие россияне в этом сезоне говорили, что нынешние иностранцы – лучшие, с которыми они где-либо играли. Все наши легионеры добрые и отзывчивые, которые к тому же не кучковались своей отдельной кастой. Часто такое бывало, что один из иностранцев идет гулять с одной русскоязычной компанией, второй – с другой компанией.
Скажу так: во всем нужно искать позитив. Я даже немного рад, что иногда в Казани не ловит интернет. Мне не нужно часами отвечать на сообщения и листать соцсети. Хотя в телеграме у меня всего пять новостных каналов про футбол – больше я ничего не читаю, – сказал Якупов.
Фетисов о недопуске России: «Похоже на наперсточников в 90-х. Одни сначала говорят одно, потом возникает какая-то комиссия – я бы не обольщался»Буквально вчера с клиентом смсками пришлось переписываться. СМСКАМИ! В 2026 году.
Никита Серебряков: «Коментарии не читаю, на меня это не действует. Наоборот, интересно, когда что-то делаешь, и будет отклик. Ты не можешь всем нравиться, хейт будет всегда» Якупов, Панин и Павел Табаков болели за «Спартак» в суперфинале Кубка России с «Краснодаром». Хоккеисты «Авангарда» и «Салавата» и актер сфотографировались в метро Директор «Металлурга» о Тодде: «Заполучили один из главных активов рынка свободных агентов.
Рады, что удалось выиграть конкуренцию у других клубов» Демидов о межсезонье: «Останусь в Монреале на все лето, буду работать над хоккейными нюансами. В это время ты спокойно можешь добиться прогресса» Монсон о том, что Чехия, Финляндия и Швеция против допуска России: «У них будет меньше шансов побороться за медали, поэтому не хотят. Это похоже на шутку» Третьяк про Кочеткова и Кубок Стэнли: «Перспектива есть. У нас в НХЛ порядка 10 вратарей – все, что сделала ФХР, дает плоды.
Когда я пришел, у нас был дефицит голкиперов» Депутат Журова об игроках из РФ и Кубке Стэнли: «Ребята прославляют нашу школу. Удивительно, но в НХЛ не запрещают нашим позиционировать себя как россиянам» Холл о Кубке Стэнли с «Каролиной»: «Я побывал практически везде, но здесь почувствовал себя как дома. Потрясающая команда, я не мог желать большего» Бринд′Амор о Кубке Стэнли: «Каролина» создала нечто особенное уже давно.
Просто не получалось преодолеть этот барьер – наконец нам удалось» Крикунов о победе россиян в Кубке Стэнли: «Трудно представить команду НХЛ без наших. В Америке думают: «Вдруг это еще один Овечкин? » То, что мы не играем на ЧМ, не смертельно – ребята расту
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