The news text contains information about the voting results in the early presidential elections in Real, friendly matches, and various football-related topics.
Завершилось голосование на досрочных президентских выборах в «Реале». Товарищеские матчи. Италия выиграла у Греции, Хорватия победила Словению, Марокко сыграло вничью с Норвегией, матч Дании с Украиной остановили из-за потери сознания Эриксеном Тренер Украины Малдера об Эриксене: «Многие игроки плакали, когда это случилось.
Мы все еще ошеломлены. Мыслями мы с Кристианом и его семьей, жизнь – самая высокая ценность» Ливай о том, что не сыграет с Россией: «Приходится принимать решения, которые люди никогда не поймут. Не позволяйте ненависти и зависти управлять вами» Тюкавин о Гусеве: «Никаких нареканий быть не может – весной «Динамо» было одним из лучших по очкам.
Уверен, Саныч еще будет возглавлять хорошую команду» Рикельме пытался убедить Клоппа поддержать его кандидатуру на выборах президента «Реала» и был готов заплатить из собственных средств (Cadena SER) 40-летний Модрич забил в 198-м матче за Хорватию – Словении. Лука сравнялся с Месси по числу игр за сборную – больше лишь у Роналду Экс-глава МИД Испании поменял бы Винисиуса на Холанда: «Поставил бы Эрлинга в центр атаки, а Мбаппе – налево.
Вини агрессивен и не отрабатывает в обороне, но «Реал» вряд ли его продаст» Тренер Дании Ример о потерявшем сознание Эриксене: «Футбол отошел на второй план, это шокирует всех нас. Персонал и игроки не смогли бы продолжить матч, учитывая, что это случалось раньше» Григорян о сборной России: «Когда у Карпина был зрелищный футбол? У него есть система. Мы говорим, что в клубах футболисты играют лучше – а что, в других странах иначе?
» И. о. тренера Италии Бальдини о своем будущем: «Меня не волнует, останусь ли я в сборной, я просто хочу быть полезен команде» Фабио Капелло: «У сборной Италии слабая оборона. Нужно сфокусироваться на долгосрочных программах развития и учиться играть в интенсивный вертикальный футбол – посмотрите на «Комо» Фабрегаса» «МЮ» поддержал потерявшего сознание Эриксена: «Все в клубе рады хорошим новостям, посылаем силу и любовь его семье».
«Тоттенхэм» тоже обратился к Кристиану Хейбьерг о потерявшем сознание Эриксене: «Я шел вбрасывать аут и вдруг увидел, что Кристиан падает на газон. Мы среагировали молниеносно, главное, что сейчас он в порядке» Роберто Мартинес: «Бернарду впишется в «Барсу», он может адаптироваться к любой игровой системе. Дело не в позиции, а в футбольном интеллекте, его техника помогает доминировать в любой ситуации
Early Presidential Elections In Real Friendly Matches Football-Related Topics Loss Of Consciousness Support For The Family Of The Lost Consciousne Support For The Team Of The Lost Consciousness Loss Of Consciousness In Football Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness Support For The Team Of The Lost Consciousness
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Из мумии «Ледяного человека» возрастом 5300 лет испекли хлеб и сделают пивоИз кишечника древней мумии «Ледяного человека» (Этци) итальянские исследователи выделили дрожжи и применили их для приготовления хлеба. Об этом сообщает CBS News.
Read more »
Russian News: Iran Launches Ballistic Missiles on Saudi Arabia and BahrainThe Islamic Republic of Iran has launched four medium-range ballistic missiles, known as "Emad," towards Saudi Arabia and Bahrain, according to a report by the Central News Agency of Iran (CNA). The missiles were launched from the country's western province of Kermanshah, and the footage was shared on the social media platform Telegram. The missiles were reportedly intercepted by the Saudi air defense system, but the report did not provide further details. The incident comes amid tensions between Iran and Saudi Arabia, which have been escalating since the 2015 nuclear deal between Iran and the P5+1 group (the United States, the United Kingdom, France, China, Russia, and Germany). The missile launches are the latest in a series of military actions by Iran against Saudi Arabia and its allies, including the recent attack on a Saudi oil facility in Abqaiq, which caused a significant oil price increase.
Read more »
В США заявили о готовности казнить четверых военных, приговоренных к смертиТелеканал ABC News сообщил, что впервые более чем за полвека американские военные могут провести казни заключённых, приговорённых к смерти.
Read more »
Latest News HeadlinesLatest news headlines from various sports including football, basketball, and more.
Read more »
Russian Premier League Transfer News: Latest Updates and RumorsThis live-streamed news update provides real-time coverage of the latest transfer news and rumors in the Russian Premier League. Tune in to stay updated on who has signed, who is planning to sign, who may leave for greener pastures, and how new players will be integrated. The news update also includes exclusive interviews and updates from top players and agents.
Read more »
Трамп: Разморозка активов Ирана не войдёт в первичное соглашениеПрезидент США Дональд Трамп исключил немедленное разблокирование иранских активов в рамках возможной сделки. Такое заявление он сделал в беседе с телеканалом NBC News.
Read more »