The news text covers various topics such as football, international sports, and international relations. It includes information about the final match of the UEFA Champions League, the performance of the goalkeeper in the match, the opinions of the coach and the striker, and the arrests and injuries in the aftermath of the match.
ПСЖ в субботу в Будапеште обыграл «Арсенал» в финале Лиги чемпионов (1:1, 4:3 по пенальти). 27‑летний вратарь парижан Сафонов провел всю игру. — То, что Сафонов уже находится в основном составе команды мирового уровня, о многом говорит.
Думаю, что к Матвею нельзя применить слово «повезло», потому что везет дуракам. Матвей стал основным вратарем в абсолютно всех играх команды — чемпионате, Кубке и различных международных турнирах. Это уже говорит о том, что его профессиональные навыки имеют основу и к нему нужно присматриваться как к одному из лучших вратарей Европы, — сказал Кавазашвили «Матч ТВ».
Лига чемпионов Кавазашвили рассказал, что надо изменить Сафонову в игре, чтобы претендовать на звание лучшего вратаря мира После победы «ПСЖ» в ЛЧ во Франции задержаны 416 человек, пострадали семь полицейских — МВД Сборная Мексики победила команду Австралии в товарищеском матче, Чавес и Монтес приняли участие в игре Во Франции задержали более 300 человек во время беспорядков после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов Баия - Ботафого. Чемпионат Бразилии. Тур 18 Овечкин творит чудеса в хоккее, но футбол — спорт номер один».
Булыкин считает Сафонова лицом российского спорта ПСЖ по пенальти обыграл «Арсенал» и второй год подряд выиграл Лигу чемпионов Сафонов и Кварацхелия выйдут в стартовом составе «ПСЖ» на финал Лиги чемпионов против «Арсенала» Дзюба: «Думал, что Слуцкий плюшевый и мягкий. Но нет. Когда он токсичен, это самый неприятный персонаж» Дзюба — о Талалаеве: «Он не сможет работать в топ‑клубах. Очень темпераментный, высокого мнения о себе» Дзюба — о хейте: «Меня ничто не может остановить, обидеть.
Самые близкие люди могут нанести рану, но мы простим» Тукманов: «Карпину надо уже определить 15–17 футболистов, из которых он будет строить основной состав сборной» Департамент судейства и инспектирования РФС назвал верным решение назначить пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Зенитом» Дзюба — о возможном переходе в «Спартак»: «Все может быть, время покажет. Если понадоблюсь, точно не испорчу картину» В рамках группового этапа клубы проведут по 8 игр.
Команды, занявшие в сводной таблице места с 1 по 8, попадают в 1/8 финала, команды, занявшие места с 9 по 24, играют стыковые матчи плей-офф
