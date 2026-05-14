The news text is about the cancellation of Messi's hat-trick in a match against 'Cincinnati'. Messi scored his third goal in the game on the 89th minute. The match was later updated by MLS, stating that the goal was recorded as an own goal by the goalkeeper of 'Cincinnati'. The news also mentions the current season goals and the division of the leaders in the goal-scoring race.
Отменен хет-трик Месси в матче с «Цинциннати». Третий мяч форварда «Интер Майами’ записали как автогол вратаря Селентано Аргентинец забил третий мяч в игре на 89-й минуте.
Позже МЛС внесла уточнение, что мяч записан как автогол голкипера «Цинциннати’. После передачи с левого фланга Месси, находясь в центре штрафной, правой ногой в падении переправил мяч в дальний угол, но попал в штангу, после чего мяч отскочил в ворота. Таким образом, в этом матче Месси забил 908-й и 909-й голы в карьере. В текущем сезоне МЛС в его активе 11 мячей в 12 играх.
Месси и Кейперс с 12 голами делят лидерство в гонке бомбардиров МЛС. Форвард «Интер Майами' набрал 12+4 в 12 матчах сезона.
