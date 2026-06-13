News Text in Russian

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Встреча группы D пройдет в Лос‑Анджелесе и начнется в 04:00 (мск). — Нет уверенности, что сборная США обыграет Парагвай. Парагвай отличается от других южноамериканских команд по стилистике.

Они чем‑то напоминают Боснию, — сказал Григорян в эфире программы «Все на Матч! » на «Матч ТВ». Прямую трансляцию игры США — Парагвай смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Чемпионат мираПолузащитник сборной Ганы Пати пропустит первый матч команды на ЧМ‑2026 из‑за того, что ему отказали во въезде в КанадуГасилину понравилась игра сборной Канады в матче против Боснии и ГерцеговиныКоне признан лучшим игроком матча ЧМ‑2026 Канада — Босния и ГерцеговинаГол Кайла Ларина.

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