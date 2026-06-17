News Headlines

A collection of news articles in Russian, covering various topics such as football, politics, sports, and more.
Месси забил 14-й гол на ЧМ и догнал Мбаппе. Бекхэм о ЧМ: «Я бы сказал, что Англия победит, но есть Франция, Испания, Бразилия, Аргентина. Наличие Ямаля, Мбаппе, Месси, Роналду и Неймара воодушевляет» Клозе не против, чтобы Месси побил его рекорд по голам на ЧМ: «Он настоящий гений.
Я всегда был его поклонником, было бы приятно, если бы это сделал именно он» Парти при подаче заявления на визу в Канаду указал, что ему не предъявляли уголовных обвинений ни в одной стране. Хавбеку Ганы отказали во въезде из-за недостоверных сведений Почеттино про МЛС: «Ты ни разу за три месяца не выиграл и идешь последним – какие последствия? Никаких. Американский спорт вознаграждает проигрывающих.
Они хотят играть, но это не то же, что конкурировать» Конгрессмен Джеффрис пообещал помочь маме Возиньи с визой в США: «Ни одна мать не должна пропустить, как ее ребенок творит историю» Киммих про 0:0 Испании с Кабо-Верде: «Так называемые маленькие сборные прибавили, обыгрывать их уже не так легко. Кюрасао против нас действительно играл» Селюк о Барко: «Не занимаюсь латиносами как раз потому, что они едут в РПЛ, когда никому не нужны, получают большие деньги, а как предложение – сразу забывают, кто им помог, и собирают манатки» Пап Тиав: «Сенегал хотел обыграть Францию, это было видно, но не хватило эффективности.
У нас были возможности забить, но мы и теряли мяч в важные моменты
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