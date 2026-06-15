News Headlines

The news text is about the soccer match between Spain and Costa Rica at the 2026 FIFA World Cup. The goalkeeper of Costa Rica, Keylor Navas, received congratulations from the coach, Reina, and expressed his gratitude to the coach. The midfielder, Rodrigo, commented on the match, saying that Costa Rica did not intend to pass the ball to the center of the field. The coach, Mancini, praised the team for their first step on the World Cup and the goalkeeper, Keylor Navas, for his achievement of 1.7 million followers on Instagram after the match.
Рейна поздравил вратаря Кабо-Верде с сухой ничьей с Испанией. Возинья поблагодарил и сказал: «Для меня большая честь разговаривать с тобой» Вратарь Кабо-Верде Возинья набрал 1,7 млн подписчиков в инстаграме после 0:0 с Испанией на ЧМ. 40-летний игрок не поверил, когда ему сказали: «Это безумие» Родри про 0:0 с Кабо-Верде: «Они не собирались переходить центр поля.
Испании почти не в чем себя упрекнуть, но надо улучшить реализацию» Анчелотти после 1:1 с Марокко: «Мы сделали первый шаг на ЧМ с гордостью за то, что представляем Бразилию. Это только начало» Возинья после 0:0 с Испанией: «Некоторые считают Кабо-Верде маленькой и слабой сборной, но мы здесь, чтобы соревноваться. Мы много работали ради мечты» Де ла Фуэнте после 0:0 с Кабо-Верде: «Были удары, моменты, желание решить исход поскорее. Но иногда мяч просто не идет в ворота
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