News Headlines

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Харрикейнс стали обладателями трофея во второй раз в истории и впервые с 2006 года. Тогда в финале был обыгран «Эдмонтон» (4-3). берет начало в 1979 году, когда в лигу вступили «Хартфорд Уэйлерс», ранее игравшие в ВХА.

Лучшим результатом «китобоев» в плей-офф за все время стал выход во 2-й раунд в сезоне-1985/86. В Роли из Хартфорда клуб переехал в 1997 году. Нынешний финал Кубка Стэнли стал «ураганов» третьим – первый был в 2002 году (поражение от «Детройта», 1-4). Фарм «Торонто» повел 2-0 в финале плей-офф АХЛ с фармом «Каролины» – 5:4 ОТ во 2-м матче.

Ахтямов отразил 28 из 32 бросков, Мифтахов остался в запасе Ротенберг о встрече со студентами на ПМЭФ: «Обсудили, как становиться лидером, добиваться успехов. Большие победы приходят, когда ты умеешь работать вместе с другими – в команде» Хоккеистка «Оттавы» Кадирова о мнении, что хоккей – не женский вид спорта: «В России этот вопрос острее, чем за океаном. Я начинала играть в 6 лет, родители всесторонне поддерживали» Ярушин об Овечкине в КХЛ: «Хочется увидеть.

Для фанатов «Динамо» было бы круто, чтобы он закончил карьеру здесь. Но мы не знаем, что у Саши в голове» Орлов о Мухамадуллине: «У него есть талант, он высокий, с хорошим катанием, мастерством. Знает, что делать с шайбой. Просто надо быть понаглее, поувереннее в каких-то моментах» Никита Щитов: «У каждого есть свое место силы.

У кого-то это двор из детства, квартира, дом бабушки, деревня, у кого-то – храм, поездки по понравившимся местам» Фануза Кадирова: «Разница между мужским и женским хоккеем, прежде всего, в классе, скорости и силовой игре. PWHL – очень интересная лига с точки зрения зрелищности» Алексей Василевский про объявление о продаже экипировки Андрея: «Никакого отношения к нашей семье это не имеет.

Непонятно, почему идет эта продажа, причем со ссылкой на наше имя» Крикунов о новом контракте Гатиятулина: «Для меня это не неожиданное решение «Ак Барса». Может быть, после поражения в финале сомневались, но это ведь неплохой результат» Щитов о перспективах минского «Динамо»: «Главного тренера ведь еще не назначили, сейчас сложно рассуждать.

Многое зависит от менеджмента, кого найдут, чего хотят» Агент Биттена о переходе игрока в «Шарлотт»: «Реального интереса в КХЛ мы не увидели, а североамериканцы сделали очень хорошее предложение» Гостисбеер о предматчевых речах Бринд′Амора: «Это может быть история, что-то, что пришло ему в голову утром во время пробежки. Это кажется искренним, это довольно уникально





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