News Headlines

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📆6/12/2026 10:12 PM
📰sportsru
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A collection of news articles and headlines from various sources.

Ромарио про 24 года без побед на ЧМ у Бразилии: «В 1994-м тоже было 24, но я знал, что это будет мой турнир. В такие моменты проявляются великие футболисты, надеюсь, так будет и сейчас» Мбаппе против, чтобы Дешам возглавил сборную Италии: «Пусть ищут итальянца, Дидье – француз, он наш.

Надеюсь, он не пойдет в другую сборную, я давлю на него по этому поводу» Бекхэм про обсессивно-компульсивное расстройство: «Это проявляется, когда вижу беспорядок, все должно быть на своих местах. На поле это даже помогает – во всем ритуал» Канада ушла от поражения от Боснии и Герцеговины – 1:1.

Ларин сравнял через 2 минуты после выхода на замену, Лукич забил с углового Сотрудник Белого дома о запрете арбитру из Сомали на въезд в США: «Он общался с плохими людьми о действиях на территории страны. Трамп не позволит использовать турнир как прикрытие» Барбарес об 1:1 с Канадой: «Хорошее очко для Боснии, ничья закономерна. Есть чувство сожаления, что ведя в счете, не удалось победить» Марш про 1:1 с Боснией: «Мы их прихватили, начали навязывать свою игру, они стали выдыхаться.

Канаде надо быстро извлекать уроки из таких матчей» Президент Мексики не поехала на матч открытия ЧМ и уступила свое место в VIP-ложе: «Билеты дорогие, считаю правильным отдать свой тому, кто любит футбол и иначе не смог бы туда попасть» Колашинац спас Боснию, подставив ногу под летевший в пустые ворота мяч и переправив его в перекладину в начале 2-го тайма матча с Канадой Забит 1-й гол с углового на ЧМ-2026 – Босния и Герцеговина отличилась в игре с Канадой. У Лукича первый мяч за сборну

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