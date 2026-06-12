News Headlines

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Роналду сообщил о вылете сборной Португалии в США на ЧМ-2026: «Нас поддерживают миллионы португальцев» Команда будет базироваться в Палм-Бич-Гарденс, штат Флорида. Первый матч она проведет против ДР Конго 17 июня.
Роналду о ЧМ: «У Португалии хорошее поколение и большие надежды, но есть факторы, которые нельзя контролировать. Все пойдет хорошо. Я в порядке – разве вы не видели матчи? », Левандовски летит в США на переговоры с «Чикаго».
Клуб МЛС предлагает экс-форварду «Барсы» и «Баварии» контракт на 2 и 3 года, срок Роберт выберет сам. Бекхэм сказал, что Месси бьет штрафные лучше него: «Но хотелось бы думать, что Лео выберет меня.
У него исключительный талант, он реализует то, что задумывает» Трамп позвонил сборной США перед ее стартом на ЧМ: «У вас хорошие шансы пройти весь путь до конца, желаю удачи» Почеттино ответил: «Сделаем все, чтобы вы и люди в стране нами гордились» Ротен о последнем ЧМ для Месси и Роналду: «Это был золотой век. Мы пережили эпоху, которая больше никогда не вернется» Колашинац спас Боснии, подставив ногу под летевший в пустые ворота мяч и переправив его в перекладину в начале 2-го тайма матча с Канадой Забит 1-й гол с углового на ЧМ-2026 – Босния и Герцеговина отличилась в игре с Канадой.
У Лукича первый мяч за сборную Ромарио про 24 года без побед на ЧМ у Бразилии: «В 1994-м тоже было 24, но я знал, что это будет мой турнир. В такие моменты проявляются великие футболисты, надеюсь, так будет и сейчас» Руй Кошта о будущем Моуринью в случае поражения Переса на выборах в «Реале»: «Он все равно ушел бы из «Бенфики». Мы хотели продлить контракт, а он выбрал другой вариант» Джесси Марш: «Каждый из игроков сборной Канады – настоящий канадец.
В США мы умоляли футболистов петь гимн, а эти ребята гордо поют во весь голос» Десайи предложил «Челси» подписать Нуньеса: «Нужен тот, кто решает исход матчей, как Индзаги и Креспо. Дарвин подошел бы, если вселить в него уверенность в себе»
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