News Headlines

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Рикельме о победе Переса: «Это не конец для нас, это начало.

«Реал» не будет обходиться без выборов еще 20 лет. Они знают нашу главную красную линию – несогласие с продажей клуба»

«Реал» не будет обходиться без выборов еще 20 лет. Они знают нашу главную красную линию – несогласие с продажей клуба» "Поздравляю Флорентино Переса с победой на выборах, сегодня он одержал победу. Хочу поблагодарить его, потому что теперь все услышавшие нас члены «Реала» понимают важность голосования спустя 20 лет. Это также большая победа для нашей кандидатуры, которая за столь короткое время смогла представить серьезную, профессиональную и вдохновляющую программу, как мы и обещали.

Это еще не конец для нас, это начало.

«Реал» не будет обходиться без выборов еще 20 лет. Они знают нашу главную красную линию – несогласие с продажей клуба. Они услышали это и высказались очень четко. Мы знаем, что «Реал» не продается – «Реал» и его члены смогли высказаться и продемонстрировать это на выборах", – сказал Рикельме.

Ну и отлично! Если бы он выиграл,мы бы не увидели Мбаппе,Винисиус,Моуриньо,Барселона,Атлетико с Симеоне. Просто представьте,что нас бы этого лишил какой-то абсолютно неизвестный человек? Перес о выборах: «Великий день, мы победили на всех избирательных участках.

Продолжим гордиться одной из лучших команд и одним из лучших тренеров мира – Моуринью" Рикельме пытался убедить Клоппа поддержать его кандидатуру на выборах президента «Реала» и был готов заплатить из собственных средств (Cadena SER) Перес о выборах: "Великий день, мы победили на всех избирательных участках. Продолжим гордиться одной из лучших команд и одним из лучших тренеров мира – Моуринью" Тренер Украины Малдера об Эриксене: "Многие игроки плакали, когда это случилось. Мы все еще ошеломлены.

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