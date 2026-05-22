News Headlines

The news text provides information about the injury of goalkeeper Emiliano Martinessi, the upcoming World Cup, and other football-related topics.
У Мартинеса небольшой перелом пальца, операция не потребуется. Вратарь Аргентины пропустит 20 дней и должен восстановиться к первому матчу ЧМУ. Согласно ожиданиям, он пропустит 20 дней.
Голкипер нацелен на то, чтобы быть готовым к первому матчу сборной Аргентины на чемпионате мира. Планируется, что он успеет восстановиться. Мартинес не сыграет в товарищеских матчах против сборных Гондураса и Исландии, которые пройдут 7 и 10 июня соответственно. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Первая игра аргентинцев запланирована на 17 июня. Павлюченко призвал российских игроков переходить в топ-лиги Европы: «Когда приходит Италия, Испания, Англия – нужно ехать, чтобы потом не жалеть. Мы чуть застряли в развитии» Агент Гвардиолы о том, что «Аль-Наср» Роналду предлагал тренеру 130 млн евро в год: «Контакты были, но без обязательств и предложения. И сумма не такая большая» Тухель о вызове Стоунза на ЧМ-2026: «Футболист мирового класса.
Он играл не так много, как мы бы хотели, но у нас еще 4 недели. Верю, что он проведет сильный турнир» Мбаппе скорректировал показания в поддержку Хакими по делу об изнасиловании. Защитник «ПСЖ» сегодня подал ходатайство о снятии обвинений – решение вынесут 19 июня Шалимов о чемпионстве «Зенита»: «Это не «Бавария», он не выглядел непобедимой машиной и не показывал красивого футбола, но Семак выжимал максимум.
РПЛ стала очень сложной» Гвардиола о трибуне «Этихада» в его честь: «Нет слов – это одна из величайших почестей, огромная благодарность «Сити». Приятно, что моя энергия останется здесь навсегда» Слот про пост Салаха о «Ливерпуле»: «Мо был вполне доволен стилем игры в прошлом году – он привел нас к чемпионству.
Мне не нравилось многое в нашей игре в этом сезоне» Бесплатный показ матчей сборной Франции на ЧМ-2026 в кинотеатрах обсуждают в Федерации футбола страны: «Чемпионат мира должен быть доступен каждому» Олег Иванов: «Зенит»-2025/26 достоин уважения, но до восхищения далеко. У Семака нет игроков уровня Малкома и Клаудиньо – и стало меньше «изюма», нестандартных решений» Бышовец о возвращении Шварца: «При нем «Динамо» играло, был креатив в атаке и надежность в обороне. У Сандро были хорошие отношения с игроками – чувствовалось единение
