The article discusses the significance of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), the absolute monarchy in Brunei, the young and independent state of Timor, and the strained relations between Russia and Singapore.

В Казани 17-18 июня проходит саммит АСЕАН — Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Чем интересны государства этой организации, за что "непогрешимый" султан Брунея оказался в Книге рекордов Гиннеса, что за страна Восточный Тимор, которая появилась только в этом веке, и почему Сингапур стал для России недружественным государством, рассказывает aif.ru.

Непогрешимый султан из Брунея Бруней — одна из всего шести стран мира, где сохранилась абсолютная монархия (остальные пять — Ватикан, ОМАН, ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар). Действующий правитель Хассанал Болкиах получил титул по наследству еще в 1968 году. Он правит страной уже 58 лет, причем совмещает должности министра обороны, финансов и иностранных дел. А согласно обновленной в 2009 году Болхиах "непогрешимый" — это значит, что любые его действия нельзя трактовать как неправильные.

У султана Брунея — самый большой в мире дворец, отмеченный в Книге рекордов Гиннеса. Резиденция Истана Нурул Иман занимает площадь в 200 тыс. кв. м (одна десятая часть парка Горького) и состоит из 1788 комнат. Также в Книге рекордов — автопарк Болкиаха. 600 Rolls-Royce, 450 Ferrari, 380 Bentley, а всего — более семи тысяч автомобилей общей стоимостью как минимум пять миллиардов долларов. Это коллекция досталась султану от брата.

Периодически в Брунее проводят показы авто. Основа экономики Брунея — нефть. Она обеспечивает 90% ВВП. Страна ежедневно добывает 180 тысяч баррелей нефти.

Для страны с населением меньше 500 тысяч человек это огромные цифры. Из-за нефти уровень жизни в стране высокий. Медицина и образование полностью бесплатные, налогов практически нет, только на бизнес-прибыль. Нет даже подоходного налога.

На встрече с Болкиахом Владимир Путин поднял тему туризма. Уже сейчас для россиян действует безвизовый режим на две недели. В стране большое количество пляжей и очень низкая преступность. А еще здесь очень богатые флора и фауна.

В местных лесах, которые занимают 70% территории страны, живут панголины (единственное в мире млекопитающее, полностью покрытое чешуей), птицы-носороги, лемуры лори и дымчатые леопарды. Восточный Тимор Эта самая молодая из стран АСЕАН и первое государство, которое получило независимость в этом тысячелетии — в 2002 году. Как следует из названия, она занимает восточную часть острова Тимор. На западе — Индонезия.

До получения независимости страна была сначала колонией Португалии, а затем частью Индонезии. Индонезия в свое время была голландской колонией. Кроме того, большая часть индонезийцев — мусульмане. Тиморцы же почти поголовно католики.

Так что индонезийцев в Восточном Тиморе воспринимали как очередных колонизаторов. Война за освобождение длилась 27 лет. Индонезийская армия пыталась бороться с сепаратистами весьма жестокими методами. За годы войны погибло по разным оценкам от 100 до 250 тысяч тиморцев, т. е. 17%-40% населения.

Но в итоге после вмешательства ООН Индонезия была вынуждена отступить. Теперь тиморцы сами решают свою судьбу. Как и Бруней, Тимор зарабатывает продажей нефти и природного газа. Правда, местные месторождения близки к исчерпанию.

Еще остров отличается красивой природой. Однако туризм здесь почти не развит. В год Восточный Тимор посещает меньше 100 тысяч туристов со всего света. Туристам здесь и правда может быть скучно.

В Восточном Тиморе почти нет достопримечательностей, кроме чистого моря и покрытых лесами гор. Зато из-за слабого развития туризма слабо пострадали коралловые рифы, которые окружают остров. Россия поддерживает дипломатические отношения с Восточным Тимором с самого объявления независимости. В первые годы РФ помогала Тимору продовольствием.

Теперь сотрудничество идет в гуманитарных сферах, в первую очередь в образовании. Недружественный Сингапур Самая маленькая АСЕАН Сингапур одновременно является и наиболее развитой страной блока. На нее приходится 13% ВВП. Все благодаря тому, что город-государство является крупным финансовым центром.

В этом смысле исключительно жалко, что отношения с Сингапуром у России самые сложные из всех стран АСЕАН. А дело все в том, что в феврале 2022 года Сингапур присоединился к антироссийским санкциям. Здесь сказалось сильное влияние западных стран — Сингапур по-прежнему ориентируется во внешней политике на бывшую метрополию Великобританию и на США. Россия в ответ внесла Сингапур в список "недружественных государств".

Вследствие этого были заморожены переговоры о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром. На саммите Россия-АСЕАН в Казани запланированы переговоры Владимира Путина и премьер-министра Лоуренса Вонга. Это первые контакты на таком уровне аж с 2018 года, когда российский лидер летал в Сингапур на 3-й саммит Россия-АСЕАН. Тем не менее, и без встреч на высоком уровне диалог все годы СВО сохранялся. В частности, Сингапур продолжает закупать российскую нефть





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