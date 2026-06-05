News from Polish Football: Changes in Leadership and Successes

The article discusses the changes in leadership and successes in Polish football, focusing on the dominance of Krakow's Wisla and Warsaw's Legia in the first and second decades of the 21st century. It also mentions the rise of Poznan's Lech as a potential hegemon in the third decade and the struggles of Lech in the 2023/24 season. The article also highlights the protests and banners displayed by Lech fans during a match and the gratitude expressed towards Lech's leadership and president after a successful season.

Здесь Вы сможете узнать самые свежие новости из польского футбола, мысли автора о прошедших матчах, прогнозы на матчи Экстракласы и многое другое. Первое десятилетие XXI-го века в польском футболе прошло под знаком гегемонии краковской «Вислы».

С 2000-го по 2011-ый год краковяне завоевали семь чемпионских титулов. Во втором десятилетии доминировала уже варшавская «Легия», которая выиграла семь чемпионатов страны на отрезке с 2012-го по 2021-ый год. Познаньский «Лех» имеет все шансы стать гегемоном Экстракласы в третьем десятилетии, за последние пять сезонов познаньцы трижды становились лучшими в стране. Сезон 2023/24 стал провальным для «Леха».

Познаньцы финишировали лишь на пятой строчке, одержав лишь пять побед в пятнадцати матчах второй половины сезона под руководством Мариуша Румака. На матче последнего тура против «Короны» фанаты «Леха» устроили нетипичную акцию протеста. Они пришли на свой сектор с неотъемлемыми атрибутами пляжной вечеринки. По трибунам летали надувные матрасы, мячи, кто-то принес зонт, спасающий от солнца, вместо привычных для футболиста зарядов с трибун неслись современные музыкальные хиты, под которые весело танцевала трибуна.

После матча вратарь «Леха», уступившего «Короне» 1:2, говорил, что такая вечеринка на трибунах сильно отвлекала от матча: - Я не мог сконцентрироваться во время матча. Помню, «Корона» атаковала, а у меня в голове звучит: Педро, Педро, Педро, Пе. Пытался не слушать это, а сконцентрироваться на атака соперника. Сейчас это может выглядеть смешно, но тогда было тяжело.

- Вечеринка фанатов добила нас. Мы получили первый удар, а после второго оказались в нокауте. Лежишь и не понимаешь, что происходит. Мы остались в тот момент одни.

Проблем добавило то, что это был последний матч сезона, не было возможности для реабилитации через неделю. Из-за этого было еще тяжелее. В конце матча вечеринка прервалась. На трибуне появились баннеры в адрес владельца клуба Пётра Рутковского и президента клуба Кароля Климчака.

Фанаты требовали перемен и скандировали заряды против обоих. Спустя два года, 23-го мая 2026-го, во время матча с плоцкой «Вислой» с трибуны познаньских фанатов снова неслись заряды в адрес Рутковского и Климчака, но на этот раз со словами благодарности. Как руководству «Леха» и самой команде удалось пройти такой быстрый путь от ненависти до непомерной любви всего за два года? Вернемся в лето 2024-го.

После неудачного сезона 2023/24 болельщики ждали революции в руководстве клуба и составе. Понятно было, что Мариуш Румак не останется у руля команды. Он изначально приходил в клуб с пониманием того, что по окончании сезона покинет пост главного тренера. Но остальные ключевые функционеры на своих местах остались, в том числе и критикуемые Пётр Рутковски и Кароль Климчак.

Клуб начал поиск нового главного тренера. Выбор был сделан в пользу датского тренера Нильса Фредериксена, который должен был стать лицом нового «Леха». На родине датчанин завоевал чемпионство с «Брондбю», поработал в еще нескольких клубах и молодежных сборных Дании, но около двух лет уже находился без работы.

«Лех» - великий клуб, который не реализовал свои задачи в прошлом сезоне. Наша задачей будет изменить это. Я пришел сюда, чтобы выигрывать трофеи играть в еврокубках. В эти слова можно было бы поверить, если бы за приглашением Фредериксена последовало усиление состава.

Но из новичков датчанин получил Хаканса и Хоффмана из второго норвежского дивизиона, Дугласа из середняка чемпионата Швеции и Фиабему из резервной команды «Реал Сосьедада». Ближе к концу трансферного окна «Лех» еще пополнили Филип Ягелло и Патрик Валемарк, пришедший на правах аренды из «Фейеноорда». При этом команду покинули Филип Мархвиньски, Йеспер Кальстром и Кристоффер Вельде. Суммарно на их продаже «железнодорожники» заработали около девяти миллионов евро.

«Лех» не выглядел командой, которая после неудачного сезона способна ввязаться в борьбу за чемпионство. Но, как оказалось, «Лех» в трансферах и не нуждался. Новыми лидерами команды стали те, кто не блистал в старом «Лехе». После двух неудачных сезонов свой лучший сезон в Познани провел Афонсо Соуза, оформивший 13+6 в тридцать первом проведенном матче.

Сходу важным игроком центра поля стал молодой Антони Козубаль, вернувшийся из аренды из катовицкого «ГКС». Сразу восемь голов забил Валемарк, которого «Лех» уже зимой выкупил, повторив свой трансферный рекорд, продолжил забивать Ишак, восстановился от травмы и начал блистать Али Голизадех. Именно его гол в ворота «Легии» принес «Леху» победу в столице, а также позволив познаньцам вернуться на первое место в таблице за два тура до конца. Лидировавший до этого «Ракув» уступил в своем матче «Ягеллонии».

Уже в следующем туре «Лех» потерял очки в матче с «ГКС», а ничью для познаньцев спас испанец Марио Гонсалез, неочевидный герой чемпионства «Леха». Но очки потерял и «Ракув», сыгравший вничью с «Короной





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