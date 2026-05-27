Neurolinguists from VSEU Helped Conduct a Rare Operation with Awakening in a 11-Year-Old Boy with Epilepsy

Neurolinguists from the Center for Language and Brain at VSEU collaborated with doctors from the Specialized Medical Center for Children's Health named after V.F. Voinoy-Yasenetsky in Solntsevo to assist in a rare neurosurgical procedure for a 11-year-old boy with pharmaco-resistant epilepsy. The team, which included neurolinguists from the Center for Language and Brain at VSEU, accompanied the removal of a left temporal lobe segment, where an epileptic focus was identified. The necessity of surgical treatment was confirmed through monitoring and analysis of intracranial EEG. Given the potential involvement of the resection area in speech, neurolinguists from the Center for Language and Brain at VSEU were involved in the operation. Their task was to assess the speech profile of the patient and help the doctors preserve functionally significant brain areas.

Нейролингвисты НИУ ВШЭ помогли врачам провести операцию с пробуждением 11-летнему мальчику с эпилепсией Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ приняли участие в редкой для детской нейрохирургии операции с пробуждением у 11-летнего пациента с фармакорезистентной эпилепсией.

Совместно с врачами НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцево они сопровождали удаление участка левой височной доли, где был выявлен эпилептический очаг. Необходимость хирургического лечения была подтверждена по результатам мониторинга и анализа интракраниальной ЭЭГ. Поскольку потенциальная зона резекции могла затрагивать области, связанные с речью, к операции подключились нейролингвисты Центра языка и мозга ВШЭ.

Их задачей было оценить речевой профиль пациента и помочь врачам сохранить функционально значимые зоны мозга. Перед операцией исследователи провели комплексное дооперационное обследование, направленное на определение латерализации и локализации речи. В работе использовались современные методы нейровизуализации, включая трактографию с реконструкцией речевых трактов, дооперационную речевую фМРТ, а также пассивное и активное картирование речи с помощью стерео-ЭЭГ. Результаты обследования были представлены на врачебном консилиуме.

По его итогам специалисты решили провести операцию с пробуждением и интраоперационным картированием речи, чтобы в реальном времени отслеживать речевые функции во время резекции и минимизировать риск их повреждения. Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ регулярно участвуют в интраоперационном картировании речи, однако в их практике это первый случай операции у столь юного пациента.

«Такие операции с пробуждением у детей 11 лет — крайне редкий случай в мировой практике. Обычно вмешательства в столь юном возрасте проводят под полной анестезией, чтобы минимизировать дискомфорт и риск приступа, но здесь потребовалась максимальная точность для сохранения речи», — отметила директор Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Ольга Драгой. Перед вмешательством у мальчика протестировали когнитивные функции, включая речь и память. На основе полученных данных специалисты подготовили индивидуальные протоколы и задания для интраоперационного мониторинга.

Для подбора тестов использовалось программное обеспечение «Лингвистическое интраоперационное сопровождение» (ЛИС), разработанное для упрощения выбора заданий в зависимости от зоны резекции — как на уровне коры, так и в белом веществе. Во время операции проводили стимуляцию коры и подкорковых структур, чтобы выявить и сохранить речевые области мозга.

«Операция с пробуждением позволила нам в реальном времени контролировать речевые функции и безопасно удалить эпилептический очаг, не задев критические зоны. Без интраоперационного картирования риск для речи был бы значительно выше», — подчеркнула Татьяна Ананьева, невролог НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцево. Эта операция стала первым совместным проектом Центра языка и мозга НИУ ВШЭ и НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф.

Войно-Ясенецкого в Солнцево. Как отмечают исследователи, такой формат сотрудничества объединяет нейролингвистическую экспертизу и клинический опыт нейрохирургов и поможет точнее проводить сложные вмешательства у детей в будущем. С 1 по 3 июня 2026 года в НИУ ВШЭ пройдет XIII Летняя нейролингвистическая школа «Клиническая лингвистика в нейрохирургии», организованная Центром языка и мозга





