Max: Пользователям iPhone и iPad после исключения из App Store перестанут приходить push-уведомления о новых сообщениях и звонках, но отправка сама сообщений сохранится

Мессенджер Max предупредил пользователей, что после его исключения из App Store владельцы iPhone и iPad перестанут получать push-уведомления о новых сообщениях и звонках, однако отправка самих сообщений сохранится. В компании рекомендовали "время от времени самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения". Команда Max подтвердила, что направила запрос в Apple и работает над оперативным восстановлением работы сервисов. При этом ранее установленное приложение продолжит функционировать, однако при его удалении повторно скачать его будет невозможно. Функции прямых трансляций в каналах появится у всех авторов каналов с аудиторией более 10 000 подписчиков. Мессенджер Max был запущен в марте 2025 года, а с 1 сентября 2025 года его предустановка на новые смартфоны и планшеты, продаваемые в России, стала обязательной.

Мессенджер Max предупредил пользователей, что после его исключения из App Store владельцы iPhone и iPad перестанут получать push-уведомления о новых сообщения х и звонках, однако отправка самих сообщений сохранится .

В компании рекомендовали "время от времени самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения". Команда Max подтвердила, что направила запрос в Apple и работает над оперативным восстановлением работы сервисов. При этом ранее установленное приложение продолжит функционировать, однако при его удалении повторно скачать его будет невозможно. Функции прямых трансляций в каналах появится у всех авторов каналов с аудиторией более 10 000 подписчиков.

Мессенджер Max был запущен в марте 2025 года, а с 1 сентября 2025 года его предустановка на новые смартфоны и планшеты, продаваемые в России, стала обязательной





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Max App Store Iphone Ipad Push-Уведомления Сообщения Звонков Отправка Сохранится Apple Работает Над Оперативным Восстановлением Предыдущее Приложение Продолжит Функционировать Повторно Скачать Не Будет Невозможно Функции Прямых Трансляций Каналах Более 10 000 Подписчиков Мессенджер Max Обязательной Преустановления С 1 Сентября 2025 Года Продаваемые В России

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