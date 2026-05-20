Max Verstappen: Аналитический подход в симуляторе и гигантский потенциал

📆5/20/2026 5:29 PM
Макс неожиданно получил права на выступления тут, и с этой даты он становится неизменным участником сезона. Благодаря своему аналитическому подходу в симуляторе, он становится сильнее всего симулятором, чтобы понять каждое из тысяч кругов, на которых тренируется, и беспокоиться о деньгах за два исхода с точностью до пяти десятков. Его потенциал, наконец, раскрывается, показывая миру, что он более чем способен.

NEWS TEXT: Он пример для подражания не только для "Нордшляйфе", но и в целом для мирового автоспорта. На мой взгляд, сейчас он так громко высказывается по поводу "Ф-1".

Он не настроен негативно, а просто говорит, что думает, чтобы спасти "Ф-1", которая свернула не туда. Не считаю, что это правильный подход к машинам "Ф-1", когда ты стремишься ехать медленнее в поворотах, чтобы оказаться быстрее в целом. Это бессмыслица. Такой пилотаж не в ДНК "Ф-1", и он тоже об этом говорить.

Ему хватает смелости, и он всегда говорит, что думает – это делает его тем Максом Ферстаппеном, которого мы знаем. Такой у него подход на трассе и за ее пределами, и ему все равно. Год или два назад была гонка "Ф-1" в Имоле. Тогда его команда по симрейсингу проводила 24-часовой заезд, и он провел отрезок ночью.

И все говорили: "Как ты будешь выступать в Имоле?

" На следующий день он запрыгнул в машину "Ф-1" и выиграл. Его волнует то, что происходит в "Ф-1". Вот почему, по моему мнению, он пример для подражания – как Рафаэль Надаль, как Федерер, как Джокович, какЕсть причины, почему он занимается симрейсингом – это делает его лучше. И есть причина, почему он приезжает и просто гоняется.

Он сразу же показывает скорость, потому что до этого проехал 2000 кругов на симуляторе – и не просто так, а чтобы разобраться в трассе. Я общался с Андреасом Гюльденом, с которым Макс получал лицензию для выступлений тут, и он не мог поверить, насколько детальный у него подход к кругу. Он хотел разобраться в каждом повороте, понять, где будет течь поток в случае дождя. Подобные вещи показывают, кто он такой, и это очень впечатляе

