Master Long-Term Bets at PARI: Successful Customer's Story

A long-term bettor from PARI shares his impressive success story, including two major bets made in 2025 and a third successful bet in 2028. The first bet in October resulted in impressive payouts totaling to over 3.1 million rubles, while the second one in July paid off a massive 6.18 million rubles. The third bet in August returned a profit of over 214 thousand rubles.
Один из клиентов букмекерской компании PARI проявил себя настоящим мастером долгосрочных ставок. В октябре 2025 года он заключил пари на экспресс из восьми событий с общим коэффициентом 316.84 на сумму 9470 рублей.
В купоне были следующие выборы: "Колорадо" займёт первое место в Центральном дивизионе НХЛ за 3.00; "Авангард" займёт первое место в дивизионе Чернышёва КХЛ за 1.10; "Локомотив" станет победителем Западной конференции КХЛ за 2.40; "Манчестер Сити" попадёт в топ-4 по итогу сезона АПЛ за 1.27. Ждать пришлось долго, но игра стоила свеч. Все события зашли, а счастливчик получил на выплату 3 000 475 рублей. Более того, это pari оказалось не единственным успехом для клиента букмекера.
В июле 2025 года он поставил фрибет в 2500 рублей на экспресс из девяти событий с общим коэффициентом 248.16. В купон вошли: "Локомотив" займёт первое место в дивизионе Тарасова КХЛ за 2.30; "ПСЖ" займёт первое место в Лиге 1 за 1.13; "Боруссия" Дортмунд попадёт в топ-4 по итогу сезона Бундеслиги за 1.19; "Зенит" займёт первое место в РПЛ за 1.95; "Пари" ждало своего часа девять месяцев, но оказалось успешным — на выплату удачливый игрок получил 617 900 рублей.
Он же сделал ещё одну ставку в августе 2025 года на сумму 25 000 рублей. Тогда клиент PARI собрал экспресс из пяти событий с общим коэффициентом 8.57.
Игрок включил в купон почти такие же пари, как в случае с фрибетом: первое место "Авангарда" в дивизионе Чернышёва, первое место "Каролины" в Столичном дивизионе, топ-4 в Серии А для "Интера", топ-4 в АПЛ для "Манчестер Сити", а также добавил новую ставку на то, что СКА не займёт первое место в Западной конференции КХЛ по коэффициенту 1.20. Все эти события сыграли, а клиент получил выплату в размере 214 250 рублей. Источник: https://www.sport.ru
