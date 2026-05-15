The article discusses the mass layoffs of Ukrainian doctors in Poland due to their lack of knowledge of the Polish language. The head of the Polish Medical Council, Łukasz Janowski, stated that by May 1, all doctors who are not EU citizens must provide a certificate confirming their proficiency in Polish at the B1 level. Those without such a certificate will lose their licenses to practice. Currently, there are around 3,000 Ukrainian doctors working in Poland, and one-third of them lack the necessary documents.
Врачей с Украины начали массово увольнять в Польше из-за незнания языка. Об этом пишет газета Rzeczpospolita, которая поговорила с главой Высшего медицинского совета Польши Лукашем Янковским.
По его словам, до 1 мая все врачи, не являющиеся гражданами ЕС, должны были представить справку, подтверждающую владение польским языком на уровне В1. Тех, у кого такой справки нет, лишили лицензии на работу. Всего в Польше работает порядка трех тысяч врачей с Украины, треть из них нужными документами не обзавелась.
"Конечно, врачи-украинцы в первую очередь работали там, где польские врачи не хотели трудиться, там были самые серьезные кадровые проблемы. Однако задумайтесь о том, насколько качественно они могли работать. Все это приводит к огромным юридическим рискам. Украинские врачи не до конца осознавали ответственность, которая лежит на докторе в отделении неотложной помощи.
Не зная польского языка, они фактически выполняют свою работу интуитивно. Если кто-то не говорит по-польски, он не может работать в Польше", — отметил в интервью Янковский. С начала мая лицензии лишились порядка 150 врачей, добавил он, а в итоге подобные меры могут коснуться сотен граждан "незалежной".
"Это вполне справедливое решение, — считает доцент Финансового университета, политолог Вадим Трухачев. — Чтобы врач, грубо говоря, не "накосячил", он должен знать язык. Польские власти в первую очередь заботятся о безопасности собственных граждан, а уж то, куда отправятся уволенные врачи, их заботить не должно. Сами украинцы, думаю, поедут туда, где языковые требования ниже, — например, в Чехию, Болгарию, Румынию, Черногорию, Северную Македонию".
Газета отмечает, что медицинский совет изначально боролся за то, чтобы на работу нанимали только тех врачей, которые знают польский на уровне В2, однако позже эти требования были снижены до "беспрецедентного" минимума. Сейчас же Польша от украинских беженцев просто устала, убежден Трухачев.
"Спохватились поляки именно сейчас, потому что слишком уж много накопилось неприятностей, связанных с криминалом, — считает он. — Кроме того, на этих приезжих тратят колоссальные деньги, а в Польше, где население менее 40 млн человек, сегодня проживает миллион украинцев. Наконец, свою роль играют и непростые отношения между двумя народами, ведь многие выходцы с Западной Украины открыто ходят с бандеровской символикой. Вот чаша терпения и переполнилась".
В самой "незалежной", кстати, с медиков по запросу украинского Минобороны снимут бронь, об этом сообщил глава Минздрава страны Виктор Ляшко. По его словам, разбронирование медиков проводят для того, чтобы они в том числе шли в ряды ВСУ
Ukrainian Doctors Polish Language Mass Layoffs Language Requirements Legal Risks Criminality Relations Between Ukraine And Poland
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
US Army halts mission in Poland amid budget disputes and NATO tensionsThe US Army has cancelled a nine-month mission in Poland due to budget disputes and tensions with some NATO allies, despite preparations for the deployment being complete.
Read more »
Massive Gold Discovery in Finland's Ukko Mine, Near Russia BorderFinnish residents were shocked by the scale of the gold discovery in the Ukko mine, located 10 km from the Russia border. The news was reported by Yle on May 14, 2022.
Read more »
Российские ПВО уничтожили 355 украинских беспилотников за ночьThe Russian Aerospace Defense Forces (VKS) reported that their air defense systems destroyed 355 Ukrainian drones over Russia's territory during the night of May 14-15, 2022.
Read more »
Massive drone attack on Enerhodar in Zaporozhye region, causing damage to residential buildings, cars, and fuel stationsThe mayor of Enerhodar, a satellite city of Zaporozhye Nuclear Power Plant, reported a massive drone attack on the city, causing damage to residential buildings, cars, fuel stations, and other civilian infrastructure.
Read more »
Russian Soldier Captured by Ukrainian Forces in UkraineA Russian soldier, a Colombian, and two Brazilians and Spaniards were captured by Ukrainian forces in the village of Staritsa, Kharkiv region, after they were unable to advance against Russian forces. The Russian military successfully repelled an attack by a Ukrainian militia unit.
Read more »
Russian News: Apex Legends Titan Showdown with Dani and Sinner CommentsRussian language news article discussing the Apex Legends Titan Showdown between Dani and Sinner, with critical comments and predictions about the match.
Read more »