Massive Military Parades Planned in Russia's Capital

The text describes the upcoming memorial event in Moscow on 9 May to commemorate the 81st anniversary of the end of World War II. The main event will be the Victory Parade, which will take place on Red Square, with a live broadcast scheduled for 2 p.m. local time. The text also mentions the restrictions on attendance to honor the war veterans, their family members, military personnel, government officials, and foreign delegations. Also, the text informs about the leaders who have confirmed their attendance so far, including Alexander Lukashenko, the President of Belarus, and Robert Fico, the Prime Minister of Slovakia.
В субботу, 9 мая, в Москве пройдут масштабные праздничные мероприятия в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне. Главным событием станет парад Победы на Красной площади.
Во сколько он начинается и где смотреть прямой эфир –– читайте в материале «Известий». Парад традиционно начнется ровно в 10:00 мск и продлится приблизительно два часа. Прямая трансляция праздника также пройдет на основных федеральных телеканалах и цифровых платформах, таких как RUTUBE и VK. Помимо того, следить за событиями в режиме реального времени можно на сайте «Известий».
Как сообщили в Минобороны России, в 2026 году колонна военной техники не будет участвовать в параде в связи с текущей оперативной обстановкой. Воспитанники суворовских военных, нахимовского училищ и кадетских корпусов также не будут участвовать в торжественном марше по Красной площади. При этом в состав пешей колонны войдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных Сил (ВС) РФ.
Кроме того, согласно Минобороны, в ходе трансляции мероприятия продемонстрируют работу военнослужащих ВС РФ всех видов и родов войск, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции, и тех, кто проходит боевую службу, в том числе в составе расчетов на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях Военно-Морского Флота. Во время авиационной части над Красной Площадью пролетят самолеты пилотажных авиагрупп. Завершится парад полетом летчиков на штурмовике Su-25, которые раскрасят небо столицы в цвета российского флага.
Затем в 22:00 в Москве ожидается праздничный салют. Практически все главные российские и некоторые зарубежные лидеры, участвовавшие в предыдущем году, уже подтвердили свое участие в очередной раз. Кроме того, в нынешнем году ожидается визит иностранных лидеров, включая президента Белоруссии Александра Лукашенко и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Но прямые походы на Красную площадь можно осуществить только ветеранам, членам их семей, военнослужащим, сотрудникам министерств и иностранным делегациям.
В 2026 году также ожидается визит иностранных лидеров, свой участие уже подтвердили президент Китая Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, сербский лидер Александр Вучич, а также главы большинства стран, ранее входивших в состав СССР и сыгравших важную роль в победе над нацизмом
