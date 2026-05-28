Massive Russian Drone Attacks on Ukraine Kill Two Civilians, Damage Homes and Homes

The Russian drone attacks on Ukraine have resulted in the deaths of two civilians and damage to three private homes. The attacks have also caused damage to three other homes in the villages of Kondurovka and Piskovka. In addition, the Russian military has launched strikes on Kramatorsk and Slaviansk, damaging residential buildings. In Slaviansk, multi-story buildings and a sports complex were damaged.
В результате атаки российского БПЛА погибли два мирных жителя, сообщили в областной прокуратуре. Около 08:00 утра оккупанты атаковали беспилотником двух граждан, двигавшихся по полевой дороге в Великописаревской общине Ахтырского района.
Погибли мужчина и женщина. В ведомстве добавили, что проводят досудебное расследование по факту совершения военных преступлений. В результате атаки российского беспилотника погиб человек, повреждены три частных дома, сообщили в национальной полиции Украины. По данным правоохранительных органов, еще три человека пострадали из-за ударов российских дронов по селам Кондратовка и Пискуновка.
Кроме того, ВС РФ нанесли удары по Краматорску и Славянску, повредив жилые дома. В Славянске повреждены многоэтажные дома и спорткомплекс, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. По данным нацполиции Украины, войска РФ также сбросили три авиабомбы на Николаевку, там разрушен многоквартирный дом. Он добавил, что в Павлограде и Богдановской общине из-за ударов РФ повреждены пятиэтажка, частный дом и лицей.
Один пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, еще двое - 69-летняя женщина и 62-летний мужчина - будут лечиться амбулаторно. По словам главы ОВА, российские войска также атаковали Никополь, Красногригорьевскую, Марганецкую и Покровскую общины, в результате повреждены дом и АЗС. В Запорожской области в результате российских обстрелов пострадали женщины 58 и 65 лет, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. За сутки, по его словам, войска РФ нанесли удары по 40 населенным пунктам региона.
Пострадали двое мужчин 62 и 54 лет, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он добавил, что в результате атак РФ повреждены жилые дома, гаражи, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры. Российская воздушная атака 24 мая привела к масштабным разрушениям во всех районах Киева и в Киевской области. Были повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура и многочисленные объекты культуры.
Фотогалерея DW. Сотни дронов, "Орешник" и "Кинжал": Россия ударила по Украине в ночь на воскресенье Шесть часов под ударами: Украина пережила одну из крупнейших атак армии РФ за последние месяцы. Россия заявляет об ударах по военным объектам Украины - но под огнем оказались жилые районы. Есть погибшие, десятки раненых
Russia Ukraine Drone Attacks Civilian Casualties Damage To Homes Military Strikes
