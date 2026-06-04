Massive Search for Missing Family in Siberia

The search for a missing family in Siberia, including a father, mother, and their five-year-old daughter, has been ongoing since the disappearance in September 2025. The search has been intensified after the recent thaw in the region, allowing for a more thorough examination of the area.
В Красноярском крае ищут пропавшую семью Усольцевых. Это первая масштабная поисковая операция после схода снега в тайге. Официальный статус Сергея, Ирины и пятилетней Арины Усольцевых пока сохраняется неизменным: в СК подтвердили, что они числятся без вести пропавшими.
Основной версией следствия остаётся несчастный случай. В Кутурчинском Белогорье Красноярского края с наступлением летнего сезона возобновились поиски пропавшей в сентябре 2025 года во время турпохода семьи Усольцевых. Это первая масштабная поисковая операция после схода снега в тайге — до этого территория отрабатывалась точечно краевыми спасателями по заявке следственных органов. Члены семьи Усольцевых по-прежнему числятся без вести пропавшими, сообщили RT в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Работы продлятся до 9 июня, маршрут движения поисковых отрядов определён следователями в сторону горного массива по направлению предполагаемого движения туристов. В операции участвуют около 80 человек, задействована передовая техника, вся обследуемая территория Кутурчинского Белогорья оцеплена.
«Мы вынуждены были пойти на такие меры, — пояснили RT в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю. — В прошлый раз было огромное паломничество неравнодушных граждан. Волонтёры отвлекали специалистов, а спасателям приходилось оказывать помощь самим добровольцам: кто-то ногу подворачивал, кого-то эвакуировать нужно было, кто-то куда-то залез и не мог спуститься. Чтобы исключить присутствие посторонних и ни на что не отвлекаться, зона закрыта».
По словам представителя СК, к прочёсыванию тайги привлечены профессиональные спасатели (как краевые, так и федеральные), сотрудники Госохотнадзора, опытные охотники, картографы и аналитики из отряда «ЛизаАлерт». Специалисты анализируют карты местности, сопоставляя проверенные квадраты с теми, где семья могла пройти незамеченной. Члены семьи Усольцевых по-прежнему числятся без вести пропавшими. Об этом RT сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
В ведомстве добавили, что поиски семьи проходят в квадрате большой площади вокруг того места, где в последний раз фиксировался источник радиосигнала телефона Сергея Усольцева. Это было в 7 км от посёлка Кутурчин Партизанского района. В ходе операции будут применяться беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости, мототранспорт и различная криминалистическая техника. В Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям ранее сообщали, что в процессе поисков может использоваться специальное оборудование с функцией разделения металлов.
Основной версией произошедшего следствие по-прежнему считает несчастный случай, сообщили RT в региональном СК: «Версии о побеге и похищении с учётом собранных доказательств не нашли своего подтверждения». Гид Алексей Исиченко рассказал RT об опасностях пути к скальному массиву Буратинка: «Маршрут сложный даже для профи. Там очень много камней, а наверху уже высота без леса. Дезориентироваться там — дело техники.
Погода меняется за минуты: жара сменяется ливнем и холодом». Также эксперт отметил, что отсутствие профессионального оборудования могло стать фатальным.
«Они пошли практически налегке, без тёплых вещей и трекингового снаряжения. Это грубейшее нарушение правил безопасности в тайге», — отметил Исиченко. Опытный турист, депутат законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш подчеркнул, что поисковые мероприятия в том или ином виде велись всю осень, зиму и весну, но именно сейчас началась наиболее масштабная, массовая стадия операции.
«Сейчас наступило уникальное «окно возможностей’: снег сошёл, но зелени ещё нет, что позволяет увидеть следы или предметы, ранее скрытые под снегом. Территория огромная. Людей много, но обследовать всё быстро невозможно. Я думаю, активная фаза может продлиться до двух недель, пока не поднимется трава», — полагает специалист
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