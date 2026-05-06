MAX преодолел рубеж в 120 млн установок и продолжает расширять международную аудиторию

📆5/6/2026 11:39 AM
📰lifenews_ru
Национальная цифровая платформа MAX достигла впечатляющих показателей: более 120 млн установок, 150 млрд сообщений и 6 млрд звонков. Сервис активно развивается за рубежом, привлекая пользователей из 40 стран мира.

С момента запуска приложение установили более 120 млн человек. За всё время пользователи отправили в MAX свыше 150 млрд сообщений и совершили более 6 млрд звонков.

В мессенджере также создано более 7 млн приватных и публичных каналов. Их суммарная аудитория составляет 300 млн подписчиков. Отдельно в пресс-службе отметили рост зарубежной аудитории. Количество иностранных пользователей MAX превысило 8 млн человек.

Ежедневно они совершают около 1,7 млн звонков и отправляют более 23 млн сообщений. Регистрация в мессенджере доступна гражданам 40 государств. Звонить и отправлять сообщения в MAX могут пользователи из стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Ранее Life.ru писал, что национальная цифровая платформа MAX сменила название в магазинах приложений на русифицированное — МАКС.

Теперь именно так сервис отображается в RuStore, Google Play, App Store и на официальном сайте. При этом функционал платформы не изменился. Пользователям по-прежнему доступны общение, звонки, каналы и другие возможности для повседневных задач. Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

В последние годы MAX активно развивается как международный мессенджер, предлагая пользователям не только текстовые сообщения, но и мультимедийные возможности, включая отправку фотографий, видео и документов. Платформа также внедряет новые функции, такие как групповые видеозвонки и интеграцию с другими сервисами. Это позволяет MAX конкурировать с такими гигантами, как WhatsApp и Telegram, особенно в регионах, где доступ к западным приложениям ограничен. Разработчики продолжают работать над улучшением безопасности и удобства использования, чтобы привлечь ещё больше пользователей по всему миру

