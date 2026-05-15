The Moscow Metro is renowned for its ornate tilework, mosaics, and sculptures, which have been recognized as some of the most beautiful in the world. To preserve this legacy, a pottery workshop was opened at the Moscow Metro Conservation Center to create decorative elements for historical stations. The variety of colors used in the tiling has been left to chance, with restorers attempting to recreate the original palette of different shades and tones.

Московское метро признано одним из самых красивых в мире. На многих станциях можно увидеть уникальные витражи, мозаики и скульптуры. Чтобы сохранить эту красоту, на базе Центра реставрации Московского метрополитена открыли мастерскую керамики, где делают декоративные элементы для исторических станций.

Плитка, которую использовали в оформлении старейших станций столичного метро, изначально задумывалась однотонной, но стала разноцветной. Дело в том, что влиялки подгорали больше других, но благодаря этому многие станции столичного метрополитена получили уникальное оформление, которое город стремится сохранить. Воспроизвести один из цветов недостаточно — перед реставраторами стоит задача полностью воссоздать палитру красок Московского метрополитена во всей ее разнообразии. Фрагменты, которые полностью утрачены, воссоздают в мастерской керамики Центра реставрации Московского метрополитена на территории вагоноремонтного комплекса «Выхино»





