Moscow Launches Offline Production Stagiros: New Trend of Supporting Companies

In the first phase, it took place on the confectionery factory "Victory". An understanding of the new support mechanism and its advantages was given by the Deputy Mayor of Moscow, the head of the Moscow Department of Economic Policy and Development, Maria Bagryeva.
Москва, 18 мая - АиФ-Москва. В Москве запустили выездные производственные стажировки - новый формат поддержки компаний, принимающих участие в проекте «Производительность труда», который реализуется в столице с 2022 года.
Первая стажировка прошла на кондитерской фабрике «Победа». О новом формате поддержки предприятий рассказала заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева. Как отметила заммэра, развитие компетенций в области повышения эффективности - одно из приоритетных направлений поддержки столичного предпринимательства. В проекте «Производительность труда» приняли участие уже более 500 московских компаний, а средний рост производительности труда на предприятиях, завершивших активную фазу проекта, превысил 50%.
Выездные стажировки призваны расширить этот успех: они открывают участникам доступ к экспертизе признанных отраслевых лидеров, позволяют изучать передовой опыт и масштабировать проверенные инструменты. Это новый формат поддержки, который впервые вводится в Москве. В первом заходе приняли участие руководители 15 компаний из обрабатывающей промышленности, энергетики, логистики, торговли и индустрии гостеприимства. Они познакомились с организацией производственного процесса - зонированием участков, эргономичным расположением оборудования, логистикой перемещения сырья и готовой продукции.
Большой интерес участники проявили к автоматизированным линиям производства и упаковки, которые позволяют минимизировать ручной труд, обеспечивая высокое качество продукции. По словам участников стажировки, показанные решения по организации труда обладают большой универсальностью и могут быть успешно масштабированы и интегрированы в бизнес-процессы предприятий любых отраслей.
Участники стажировки познакомились и с системой обучения сотрудников: выстроенным полным циклом работы с кадрами - от трудоустройства до системы наставничества, благодаря которой время адаптации новых сотрудников сокращается в четыре раза, а также с системой стандартов и инструкций, обеспечивающей слаженные действия сотрудников и бесперебойную работу предприятия. Такие стажировки будут проходить регулярно, каждый раз посвященный отдельному направлению повышения эффективности бизнес-процессов: организации производственных процессов, системе обучения персонала, внедрению цифровых решений, совершенствованию операционного управления.
Стажировки станут важным механизмом тиражирования лучших практик - компании смогут перенимать проверенные решения и внедрять их без длительного поиска и экспериментов. Кроме того, по итогам серии мероприятий запланирован выпуск онлайн-сборника лучших практик, направленных на повышение производительности труда. Напомним, что проект «Производительность труда» реализуется в столице с 2022 года. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, его участниками уже стали 535 московских предприятий.
Присоединиться к проекту можно оставив заявку на сайте АНО «Мосстратегия». Эту и другую информацию о производительности труда в Москве и экономике мегаполиса можно найти в канале комплекса экономической политики города в МАКСе.
