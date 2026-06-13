Moscow and the entire country celebrate the Day of Russia this weekend. The city is decorated with flags and music, and special programs have been prepared in parks and estates. The festival 'Theatrical Boulevard' also features performances by artists from the Moscow Art Theater and the Moscow Provincial Theater. The festive program covers over 300 locations across the capital and brings together hundreds of thousands of residents and visitors.
В эти выходные Москва вместе со всей страной отмечает День России. На улицах, мостах и площадях реют триколоры, звучат песни. Особую праздничную программу подготовили парки и усадьбы.
В рамках проекта «Лето в Москве» там проходят спортивные мероприятия, интерактивные занятия для детей, экскурсии. Праздничная афиша в эти дни и на фестивале «Театральный бульвар», в рамках которого перед зрителями в том числе выступили артисты МХАТ имени Горького и Московского губернского театра. Всего праздничная программа охватила более 300 площадок по всей столице и объединила сотни тысяч горожан и гостей города.
Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что с давних времен Москва играет ключевую роль в формировании и укреплении российской государственности, и сегодня столица по праву является центром политической, экономической, общественной, культурной, духовной жизни страны. Он подчеркнул, что День России — это день суверенного, независимого, сильного государства, и Россию всегда таковым считали и считают. Но в нынешних условиях мало так считать — нужно это еще и доказывать, и Москва, как всегда в трудную минуту, на передовом.
Промышленность Москвы выпускает четверть ВПК всей страны, обеспечивая наших солдат качественным вооружением. Экономика Москвы — одна из сильнейших в мире среди крупных городов. Мэр выразил благодарность награжденным москвичам за самоотверженный труд и поздравил их с Днем России
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