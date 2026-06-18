Moscow's Economic Indicators and Challenges

The article discusses the economic indicators and challenges in Moscow, focusing on the low unemployment rate and the ongoing shortage of skilled labor. The deputy mayor and head of the Moscow Department of Economic Policy and Development provide insights into the city's economic performance and the factors contributing to the labor market challenges.
Максим Стулов / Ведомости Почему в Москве сохраняется дефицит кадров, несмотря на рекордно низкую безработицу, как новые технологии перераспределяют рабочие места и насколько выросло число малых предприятий после налоговых изменений.
Об этом на полях -2026 «Ведомости. Городу» рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. – Какие показатели московской экономики вы сейчас считаете главными и за счет чего удается их достигать? – Я бы выделила три группы показателей, которые мы смотрим с особым вниманием.
Первая связана с доходами населения и потребительским спросом. Здесь пока у нас очень хорошие тенденции – с начала года заработная плата растет двузначными темпами. Оборот розничной торговли вырос на 4,5% в реальном выражении, растет оборот услуг. В целом это тот набор показателей, который находится пока в хорошей, устойчивой, положительной динамике.
Сохраняется дефицит кадров на рынке труда – в этом году мы его оцениваем примерно на уровне 400 000 человек. Пока нехватка кадров оказывает положительное влияние на рост заработных плат и доходов населения. В 2005 г. окончила Московский государственный университет им. Ломоносова, магистр по направлению «экономика».
В 2020 г. получила степень MPA в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE). Действительный государственный советник города Москвы 1-го класса.поступила на государственную службу в правительство Москвы. В департаменте экономической политики и развития города исполняла обязанности заместителя начальника, начальника управления финансовой и налоговой политики, заместителя руководителя и первого заместителя руководителя департамента.заняла должность министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы.назначена заместителем мэра Москвы в правительстве Москвы, руководителем департамента экономической политики и развития города Москвы.
Вторая группа показателей, на которую мы тоже смотрим очень внимательно, связана с состоянием ключевых отраслей экономики. Здесь мы видим, что рост показателей относительно прошлых двух лет существенно замедлился, но по-прежнему находится в положительной зоне. У нас с начала года прибыль, сальдированный финансовый результат московских организаций сократился больше чем на треть. То есть в целом организации прибыльные, но объемы прибыли стали меньше.
Это связано с охлаждением экономики, которое, как и в стране в целом, мы наблюдаем в Москве. На что влияет снижение прибыли? В первую очередь на инвестиции. С этим связана как раз третья группа показателей.
Инвестиции важны, потому что они формируют базу для экономического роста в ближайшие два–три года. И мы видим, что они сейчас очень замедлились, потому что снижается прибыль компаний. 60% инвестиций компания производят за счет собственных средств, остальное распределяется между бюджетными инвестициями и кредитами. – Влияют ли федеральные показатели, например ключевая ставка, на экономику Москвы так же, как на другие регионы, или у города есть свои особенности?
– Конечно да: Москва – это субъект Российской Федерации, мы находимся внутри страны и все тенденции, которые наблюдаются в стране, существенным образом влияют и на экономику столицы. В Москве меньше доля промышленности, больше доля сектора услуг и очень большой финансовый сектор, потому что большая часть финансовых активов сосредоточена в банках, которые находятся в городе. Поэтому все тенденции, характерные для страны, находят у нас свое отражение, но с поправкой на немного другую структуру экономики.
– В Москве складывается довольно парадоксальная ситуация: очень низкая безработица, но бизнес по-прежнему сталкивается с нехваткой кадров. В каких отраслях вы видите наибольший дефицит кадров? – Здесь нет никакого парадокса, потому что безработица, которая существует, – она в том числе связана с тем, что те люди, которые увольняются, какое-то время тратят на поиск работы, переобучение. Поэтому временная безработица в условиях дефицита кадров – совершенно нормальная ситуация.
Наибольший дефицит кадров испытывают такие отрасли, как торговля, стройка, сфера услуг и обрабатывающая промышленность. Большая часть дефицита, который сейчас наблюдается, связана с низкоквалифицированным трудом
Moscow Economic Indicators Labor Market Challenges Low Unemployment Rate Skilled Labor Shortage Economic Growth Investment Financial Sector Industry Services Sector Trade Construction Services Manufacturing
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