Moscow's Largest Jazz Festival

The largest jazz festival in Moscow is taking place from June 8 to 14, featuring over 1,000 artists from Russia and abroad. The festival, modeled after renowned jazz festivals in Tokyo, London, Copenhagen, Paris, and Berlin, celebrates its first birthday this year.

С 8 по 14 июня Москва принимает один из самых масштабных джазовых фестивалей мира. За семь дней на городских площадках выступят более тысячи артистов из России и зарубежья — поклонникам джаза точно будет из чего выбрать.

Осковский джазовый фестиваль появился в 2022 году — по образу именитых музыкальных праздников джаза в Токио, Лондоне, Копенгагене, Париже и Берлине. В этом году он отмечает первый юбилей: пять лет — за это время фестиваль вырос в полноценное городское событие с открытыми площадками, профессиональной программой и зарубежными звездами первого ряда. Открытие состоится 8 июня в Концертном зале им. Чайковского: Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр представят премьеру программы «Леонид Утесов.

Спасибо, сердце! » с актером Сергеем Степанченко. Основная программа с 9 по 13 июня развернется в саду «Эрмитаж» — среди выступающих Виктор Добронравов & LRK Trio, Евгений Маргулис и Оркестр Сергея Долженкова, Петр Налич, американский дуэт Tierney Sutton & Tamir Hendelman, Billy's Band и многие другие. Закрытие фестиваля состоится 14 июня — и снова в Концертном зале им.

Чайковского: Игорь Бутман и Сергей Безруков представят премьеру музыкально-поэтического спектакля «Слово о полку Игореве» в сопровождении оркестра. Джаз и большая русская литература в одном пространстве — именно такие форматы и делают Московский джазовый фестиваль событием, о котором говорят далеко за пределами столицы





