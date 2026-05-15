Most Valuable Promotions (MVP) - новый промоушен Джейка Пола, который основал вместе с бывшим финансовым директором UFC Накисой Бидарианом. MVP выходит на рынок смешанных единоборств и проводит дебютный MMA-турнир с участием звезд и трансляцией на Netflix. Компания обещает спортсменам больше контроля, честную оплату и продвижение через аудиторию Пола, которая имеет 72 млн подписчиков в соцсетях.
Один из самых популярных блогеров мира, американец Джейк Пол, основал боксерский промоушен Most Valuable Promotions (MVP) в 2021 году вместе с бывшим финансовым директором UFC Накисой Бидарианом.
MVP выходит на рынок смешанных единоборств и проводит дебютный MMA-турнир с участием звезд и трансляцией на Netflix. Каждый участник получит минимум $40 000, что вдвое больше, чем обычно зарабатывают бойцы UFC начального и среднего уровня. MVP демонстрирует амбиции стать лидером рынка и предлагает принципиально иную модель оплаты для бойцов
