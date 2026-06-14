The most expensive business travel in Russia in spring 2026 was a five-night stay in a five-star hotel in Cairo for six employees, costing 1.2 million rubles. The most expensive business trip in Russia was a one-week stay in a four-star hotel in Perm for six employees, costing 375,000 rubles.

Самая дорогая командировка российских специалистов весной 2026 года обошлась в 1,2 миллиона рублей за пять ночей в пятизвездочном отеле Каира для шести сотрудников. По России самым дорогим заказом стала поездка в Пермь для шестерых работников на неделю с размещением в четырехзвездочном отеле за 375 тысяч рублей.

Шесть сотрудников проживали пять ночей в пятизвездочном отеле Каира, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы сервиса для организации командировок "OneTwoTrip для бизнеса" Степан Мастрюков. Деловые поездки по России составляют основную долю заказов от компаний, сказал он. При этом внутри страны гостиницы бронируются в среднем на 2,1 дня, а при зарубежных визитах — на 2,9 дня. Средняя частота весенних командировок для компании — восемь поездок в месяц.

Чаще всего ездят представители культуры и спорта, совершая в среднем 72 поездки в месяц. В свою очередь административный персонал и работники компаний сервисной сферы отправляются в поездки около 10 раз в месяц, а сотрудники производственного сектора — девять раз. По данным весенних бронирований, 17% всех заказов сотрудников включали как минимум один выходной день, позволяя работнику задержаться в городе назначения и отдохнуть.

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года





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