Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Modern Twist on a Classic: Vsevolodets Ballet's 'ZooZoo' Reimagines 'Sleeping Beauty'

Theater News

Modern Twist on a Classic: Vsevolodets Ballet's 'ZooZoo' Reimagines 'Sleeping Beauty'
Sleeping BeautyZoozooModern Twist
📆5/29/2026 7:55 AM
📰
111 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 76% · Publisher: 51%

The Vsevolodets Ballet's 'ZooZoo' reimagines 'Sleeping Beauty' with a modern twist, featuring a fairy in a business suit and sisters as typical socialite lions. The story of a prince falling in love with a commoner is still relevant and relatable, with the heroine becoming more assertive and confident. The costumes and sets reflect the contemporary world, with a focus on detail and craftsmanship.

со дня рождения Сергея Прокофьева. Автором стал премьер балетной труппы Вячеслав Лопатин, это его дебют в качестве хореографа. Он радикально изменил декорации и костюмы и перенес сказочное действие в наше время.

Неизменной осталась лишь великая музыка, виртуозная хореография и всепоглощающая любовь. Вечная история о любви Принца и обычной девушки не только не теряет актуальность, но и обретает современное прочтение на сцене Большого театра. Здесь фея в деловом костюме, а сестры — типичные светские львицы. Даже сама Золушка — не безропотная бедняжка, а настоящая современная девушка, которая имеет право на чувства.

Анастасия Смирнова исполнила главную роль в первом премьерном спектакле, но это не первая ее Золушка, солистке есть с чем сравнивать.девочка-мечтательницапо-другому . Ее меняет этот бал, она становится немного дерзкой, своенравной, говорит: нет, я больше не хочу убираться, я вам тут не прислуга, я хочу тоже найти свое счастье, любовь».хореографа-постановщика . Заслуженному артисту удалось увидеть сказку глазами современности. Здесь нет волшебной палочки или кареты из тыквы, в нашем мире настоящее волшебство творит время.

, заслуженный артист России: «Какое может быть волшебство, которое мы можем воспринять сегодня? Конечно, оно связано со временем. Время может быть той волшебной палочкой, которой нет у нас в спектакле».образцовая сказка, от красоты которой захватывает дух. Работа над костюмами кипела больше года вплоть до премьеры.

Большой театр славится деталями, отделкой и вышивкой. Например, платье Феи Зимы словно сделано из льдинок. Художнику по костюмам Майе Майер удалось найти баланс между классикой, сказкой и современностью. , художник по костюмам Большого театра: «Это не совсем классический колет, а такая курточка с современным кроем.

То есть здесь заниженная линия, переходящая в рукав».цехе Большого театра можно рассмотреть костюмы в деталях. Наряд Золушки до преображения — уютный, домашний, с настоящими пятнами золы на подоле. Мечта каждой девушки — платье Золушки на балу. Оно достаточно скромное, лаконичное.

Авторы посчитали, что Принц должен влюбиться в Золушку не за ее блестящее платье. В таких платьях и жакетах можно хоть сразу из театра идти на торжественный прием. Старая сказка превращается в историю, близкую каждой зрительнице в зале. Дух современности нашел отражение не только в костюмах, но и в декорациях и хореографии

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

 /  🏆 33. in RU

Sleeping Beauty Zoozoo Modern Twist Fairy In A Business Suit Sisters As Socialite Lions Contemporary World Craftsmanship Detail

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-29 10:56:09