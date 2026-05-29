Modern Twist on a Classic: Vsevolodets Ballet's 'ZooZoo' Reimagines 'Sleeping Beauty'

The Vsevolodets Ballet's 'ZooZoo' reimagines 'Sleeping Beauty' with a modern twist, featuring a fairy in a business suit and sisters as typical socialite lions. The story of a prince falling in love with a commoner is still relevant and relatable, with the heroine becoming more assertive and confident. The costumes and sets reflect the contemporary world, with a focus on detail and craftsmanship.

со дня рождения Сергея Прокофьева. Автором стал премьер балетной труппы Вячеслав Лопатин, это его дебют в качестве хореографа. Он радикально изменил декорации и костюмы и перенес сказочное действие в наше время.

Неизменной осталась лишь великая музыка, виртуозная хореография и всепоглощающая любовь. Вечная история о любви Принца и обычной девушки не только не теряет актуальность, но и обретает современное прочтение на сцене Большого театра. Здесь фея в деловом костюме, а сестры — типичные светские львицы. Даже сама Золушка — не безропотная бедняжка, а настоящая современная девушка, которая имеет право на чувства.

Анастасия Смирнова исполнила главную роль в первом премьерном спектакле, но это не первая ее Золушка, солистке есть с чем сравнивать.девочка-мечтательницапо-другому . Ее меняет этот бал, она становится немного дерзкой, своенравной, говорит: нет, я больше не хочу убираться, я вам тут не прислуга, я хочу тоже найти свое счастье, любовь».хореографа-постановщика . Заслуженному артисту удалось увидеть сказку глазами современности. Здесь нет волшебной палочки или кареты из тыквы, в нашем мире настоящее волшебство творит время.

, заслуженный артист России: «Какое может быть волшебство, которое мы можем воспринять сегодня? Конечно, оно связано со временем. Время может быть той волшебной палочкой, которой нет у нас в спектакле».образцовая сказка, от красоты которой захватывает дух. Работа над костюмами кипела больше года вплоть до премьеры.

Большой театр славится деталями, отделкой и вышивкой. Например, платье Феи Зимы словно сделано из льдинок. Художнику по костюмам Майе Майер удалось найти баланс между классикой, сказкой и современностью. , художник по костюмам Большого театра: «Это не совсем классический колет, а такая курточка с современным кроем.

То есть здесь заниженная линия, переходящая в рукав».цехе Большого театра можно рассмотреть костюмы в деталях. Наряд Золушки до преображения — уютный, домашний, с настоящими пятнами золы на подоле. Мечта каждой девушки — платье Золушки на балу. Оно достаточно скромное, лаконичное.

Авторы посчитали, что Принц должен влюбиться в Золушку не за ее блестящее платье. В таких платьях и жакетах можно хоть сразу из театра идти на торжественный прием. Старая сказка превращается в историю, близкую каждой зрительнице в зале. Дух современности нашел отражение не только в костюмах, но и в декорациях и хореографии





/ 🏆 33. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sleeping Beauty Zoozoo Modern Twist Fairy In A Business Suit Sisters As Socialite Lions Contemporary World Craftsmanship Detail

United States Latest News, United States Headlines