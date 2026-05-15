The Latvian Football Federation's decision to boycott a match with Belarus has led to a technical defeat, with the Belarusian team advancing to the next round. The incident highlights the political tensions between the two countries and the potential impact on international football.

Фото: © James Baylis - AMA / Contributor / DeFodi Images / Gettyimages.ru На отборе к юниорскому чемпионату Европы-2027 разгорелся настоящий скандал. Сборная Латвии по политическим причинам отказалась выходить на поле.

Неизвестно, чего добивалась прибалтийская команда от бойкота матча с Белоруссией, но дешевая провокация обернулась лишь техническим поражением. Сборная Белоруссии проходит отбор к юниорскому чемпионату Европы-2027 среди игроков до 19 лет. 15 мая в Сан-Марино начался мини-турнир группы B3, где уже в первом туре произошел громкий скандал. Латвийская федерация футбола заявила о бойкоте матча с белорусами. При этом встреча должна была пройти на нейтральном поле — в Уэльсе.

Кажется, прибалты своим необдуманным поступком решили припугнуть УЕФА. Команда из Латвии буквально сорвала официальный международный матч, надеясь, что это как-то изменит отношение спортивных чиновников из Европы к Белоруссии. Однако никто не стал вести переговоры с представителями прибалтийской федерации, а выход из ситуации нашли очень простой, который еще и предусмотрен регламентом турнира. За неявку на игру последовало техническое поражение — 0:3.

Белорусы, совершенно не вспотев, возгладили квартет, где еще выступают Словакия и Сан-Марино, а вот латвийцы навредили лишь своим молодым игрокам, которым крайне важно получать опыт в международных встречах. — Объявить матч несостоявшимся по решению Латвийской футбольной федерации (в связи с чем ей засчитывается поражение со счетом 0:3), поскольку именно она несет ответственность за отмену матча, — говорится в решении на сайте УЕФА. Эту несгибаемую «принципиальность» обычные болельщики на Западе вряд ли даже заметили.

Реакцию же европейских спортивных чиновников в Прибалтике и вовсе нарекут враждебной. Расчет на какой-то положительный отклик наверняка предусматривался, но за сложившуюся ситуацию в итоге вряд ли поблагодарят даже молодые футболисты, которых лишили возможности сыграть за сборную, что в итоге отразится на их шансах пройти отбор на Евро. В приятном настроении сейчас точно находятся те, кто не смешивает спорт с политикой. Лучший белорусский футболист постсоветской эпохи Александр Глеб горячо приветствовал решение организаторов.

— УЕФА всё правильно сделал. Нужно побольше таких игр, так и на чемпионат мира попадем. Мне всё равно, что делают сборные Латвии, Эстонии. УЕФА всё сделал четко и по правилам.

Только так можно привести в чувство этих ребят. Руководители УЕФА — красавчики, — сказал Глеб «РБ Спорт». Стоит отметить последовательность в европейском футболе. В начале года УЕФА уже засчитывал технические поражения женским сборным Эстонии и Литвы за отказ играть с белорусками в отборе к чемпионату Европы до 17 лет.

Новый эпизод стал в определенной степени особенным. Технарь Латвии — первое подобное решение УЕФА в мужском футболе с момента отстранения России в 2022-м. Для полного восстановления справедливости остается только вернуть нашу сборную.





