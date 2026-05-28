LG намерена покинуть рынок телевизоров и переключиться на webOS, автотехнологии и OLED‑мониторы

Корейская корпорация LG готовит продажу части телевизионного бизнеса китайской Hisense, сосредотачивая усилия на развитии операционной системы webOS, автомобильных инфоразвлекательных систем и программного обеспечения для профессиональных мониторов, при этом сохраняет лидирующие позиции в сегменте OLED‑технологий.

Корейская технологическая корпорация LG объявила о планах полностью выйти из рынка телевизоров, сосредоточив свои усилия на новых направлениях развития. По сведениям, полученным от надёжных источников, руководство компании недавно посетило Китай, где прошли встречи с представителями китайского гиганта Hisense .

На переговорах обсуждалась возможность продажи части телевизионного подразделения, а также передача технологий и производственных мощностей. По мнению аналитиков, такой шаг может стать стратегическим ответом на усиливающуюся конкуренцию со стороны южнокорейских и китайских брендов, а также на изменение потребительских предпочтений в сторону более интегрированных мультимедийных решений. Пока ни LG, ни Hisense официально не подтвердили детали возможного соглашения, оставляя рынок в состоянии ожидания и спекуляций.

Если сделка будет завершена, LG планирует переориентировать свои ресурсы на развитие собственной операционной системы webOS, а также на создание программных решений для автомобильных инфоразвлекательных систем и специализированных мониторов. Компания уже давно инвестирует в экосистему webOS, делая её ключевой платформой для умных телевизоров, а теперь намерена расширить её применение за пределы бытовой электроники. В автомобильном сегменте LG видит большие возможности, учитывая рост спроса на подключённые автосистемы и интеграцию ИИ.

Кроме того, развитие софта для профессиональных и игровых мониторов позволяет использовать собственные OLED‑производства в новых областях, где требуется высокая яркость, контрастность и гибкость дисплеев. LG занимает четвёртую позицию в мировом рейтинге производителей телевизоров, уступая только Samsung, TCL и Hisense. Более того, компания контролирует почти половину рынка премиальных OLED‑устройств, поставляя OLED‑панели не только для своих телевизоров, но и для ноутбуков, мониторов и смартфонов. Это делает LG важным игроком в глобальном производственном ланцюге дисплеев.

Интересно отметить, что похожую реструктуризацию уже провела японская Sony, передав права на собственный бренд телевизоров китайской компании TCL и взяв на себя полностью контроль над производственным процессом. Если LG последует этому примеру, ожидается, что рынок телевизоров продолжит консолидироваться, а компании будут стремиться к специализации в более прибыльных и технологически сложных сегментах.

В то время как потребители могут увидеть сокращение количества новых моделей LG на полках, эксперты предсказывают рост качества и инноваций в областях, на которые компания будет делать основной ставке, таких как умные домашние системы и автономные автомобильные решения





championat / 🏆 29. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

LG Hisense Webos OLED Автомобильные Системы

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LG выпустила складной ноутбук с сенсорным гибким дисплеемЮжнокорейская компания LG Electronics представила свой первый складной ноутбук с гибким экраном LG Gram Fold. Об этом сообщает портал Notebook Check.

Read more »

Уязвимость в webOS угрожает около 100 тысячам телевизоров LGСпециалисты ИБ-компании Bitdefender выявили четыре уязвимости в операционной системе WebOS, на которой работают смарт-телевизоры LG. Пользователей призвали обновить ПО.

Read more »

Asus показала систему охлаждения для компьютера с экраном в стиле аквариумаAsus представила систему жидкостного охлаждения с OLED-экраном в виде аквариума

Read more »

Блогер провел 18-месячный тест OLED-монитора и поделился результатомOLED-монитор в эксперименте Monitors Unboxed за 18 месяцев практически не выгорел

Read more »

Юбилейный iPhone получит революционный экранETNews: юбилейный iPhone 2027 года получит OLED-экран с технологией COE

Read more »

LG представила новые OLED и QNED телевизоры на CES 2026: G6, C6 и ультратонкий WallpaperНа выставке CES 2026 LG представила обновленную линейку телевизоров, включая флагманские модели G6 с улучшенными OLED панелями и C6 в двух версиях. Также был показан ультратонкий телевизор Wallpaper и линейка QNED mini-LED.

Read more »