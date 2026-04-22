Lufthansa оптимизирует маршрутную сеть до 2026 года из-за энергетического кризиса

Авиакомпания Lufthansa сокращает количество рейсов и выводит из эксплуатации часть самолетов для экономии топлива на фоне ближневосточного конфликта и роста цен на энергоносители.

Крупнейший европейский авиационный холдинг Lufthansa официально объявил о масштабной реструктуризации своей полетной программы, которая будет реализовываться вплоть до 2026 года. Данное решение продиктовано острой необходимостью оптимизации потребления авиационного топлива на фоне глобального энергетического кризиса, спровоцированного сложной геополитической обстановкой и продолжающимся противостоянием на Ближнем Востоке.

Согласно официальному заявлению пресс-службы перевозчика, отмена ряда малоэффективных рейсов позволит компании сэкономить более 40 тысяч тонн авиакеросина в год. В руководстве Lufthansa подчеркивают, что подобные радикальные меры практически не повлияют на общую операционную эффективность, так как прогнозируемое снижение показателя доступных пассажиро-километров составит менее одного процентного пункта. Достичь такого баланса планируется за счет последовательного сокращения убыточных ближнемагистральных маршрутов, традиционно отправляющихся из крупнейших хабов компании — Франкфурта-на-Майне и Мюнхена. Одновременно с этим холдинг намерен усилить присутствие в Цюрихе, Вене и Брюсселе, перераспределяя ресурсы в пользу более востребованных направлений. Изменения коснутся также итальянского подразделения авиакомпании, базирующегося в Риме. Полный список рейсов, которые будут временно выведены из расписания на период с июня по октябрь, должен быть обнародован в ближайшее время. Однако процесс оптимизации уже запущен: только за последние дни компания была вынуждена экстренно отменить более 120 ежедневных вылетов, включая рейсы в польские города Быдгощ и Жешув, а также в норвежский Ставангер. Параллельно с коррекцией сетки полетов Lufthansa приступает к обновлению своего технического парка. К октябрю текущего года авиакомпания планирует полностью вывести из эксплуатации четыре лайнера Airbus A340-600 и два самолета Boeing 747-400, которые ранее обеспечивали дальнемагистральные перевозки. Дальнейшие планы компании на зимний период предусматривают еще более существенное сокращение объемов пассажирских перевозок для обеспечения стабильности основного бренда. Стоит отметить, что Lufthansa действует не изолированно: кризис в энергетическом секторе затронул практически всех ведущих игроков авиационной индустрии. Например, группа Air France-KLM была вынуждена ввести дополнительные топливные сборы, достигающие 100 евро на билетах дальнего следования, чтобы компенсировать возросшие издержки. В то же время эксперты отмечают, что ситуация осложняется не только стоимостью топлива, но и социальными потрясениями внутри авиаотрасли. Объединение немецких аэропортов ADV уже предупредило о масштабных последствиях грядущих забастовок персонала Lufthansa и дочерней структуры CityLine, из-за чего под угрозой отмены оказались свыше 520 рейсов, что коснется интересов примерно 90 тысяч пассажиров. Геополитический фон вокруг ближневосточного конфликта остается крайне нестабильным, несмотря на периодические сообщения о временных перемириях. Хотя заявления официальных лиц Ирана и США относительно статуса Ормузского пролива зачастую противоречат друг другу, общая неопределенность продолжает оказывать давление на мировые рынки. Экономические последствия затронули не только транспортную сферу: глобальный бизнес вынужден пересматривать свои инвестиционные стратегии, а энергетические гиганты сталкиваются с необходимостью радикальной перестройки логистических цепочек. Например, в Германии начаты процессы по приватизации активов бывшей Gazprom Germania, что является прямым следствием попыток снизить зависимость от внешних энергетических факторов. Ситуация на рынке нефти остается крайне волатильной, реагируя на любые новости о переговорах или эскалации конфликтов. Таким образом, для авиационной отрасли наступает период длительной адаптации к новым реалиям, где эффективность планирования и способность оперативно реагировать на внешние шоки становятся главными условиями выживания в условиях затяжного глобального кризиса





