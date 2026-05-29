Ltgov.lv: Янис Домбрава ввел обязательную речь на латышском языке в МВД Латвии

Янис Домбрава, назначенный на пост руководителя МВД Латвии, ввел обязательную речь на латышском языке для всех сотрудников ведомства. Алексей Росликов, выступающий за права русскоязычного населения, раскритиковал действия Домбравы, считая, что вместо борьбы с преступностью и заботы о людях, министр сконцентрировался на карательных мерах за использование других языков.

Сразу после назначения на пост руководителя МВД Латвии Янис Домбрава выпустил распоряжение, согласно которому все работники ведомства отныне обязаны вести служебные диалоги и внутреннюю коммуникацию исключительно на латышском языке.

Информацией об этом поделился интернет-портал Delfi. Как выяснили репортёры, Домбрава мотивировал данный шаг тем, что функционирование государственной структуры должно опираться лишь на официальный язык страны. Алексей Росликов, прежде заседавший в латвийском Сейме и Рижской думе и отстаивающий права русскоязычного населения, написал в соцсетях, что в первый же день своей работы свежеиспечённый министр вместо борьбы с преступностью и заботы о людях сконцентрировался на карательных мерах за использование других языков с риском потерять рабочее место.во главе с Андрисом Кулбергсом.

Кабинет министров сформирован силами четырёх политических сил: «Объединённый список», «Национальное объединение», «Новое единство» и «Союз зелёных и крестьян». За предложенный состав кабмина свои голоса отдали 66 депутатов Сейма, тогда как против высказались 25 парламентариев. По словам Росликова, с такими инициативами выступают не только общественники и блогеры, но и некоторые политики. Среди идей, озвучиваемых некоторыми публичными фигурами, фигурировало предложение искоренить русские имена и фамилии целиком, а народ подвергнуть тотальной ассимиляции





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Янис Домбрава МВД Латвии Обязательная Речь На Латышском Языке Алексей Росликов Кабинет Министров Национальное Объединение Союз Зелёных И Крестьян Идеологические Разногласия Тотальная Ассимиляция

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

В Латвии более 3,2 тыс. россиян уведомили о возможной высылкеПо данным портала Rus.lsm.lv., Управление по делам гражданства и миграции разослало письма об истечении срока действия вида на жительство россиянам, не подавшим документы на предоставление статуса постоянного жителя Евросоюза

Read more »

В Латвии самолет совершил аварийную посадкуСамолет с неисправным двигателем совершил аварийную посадку на Таллинском шоссе в Латвии. Об этом сообщил портал La.lv.

Read more »

СМИ: Латвия планирует отправить Украине доходы с продажи Дома Москвы в РигеКомиссия примет окончательное решение по продаже здания в ближайшее время, когда соберется кворум депутатов, отметил портал национального гостелерадио lsm.lv

Read more »

– это Париж, а Париж – это Louis Vuitton». Первые лакшери-Игры?На каждом награждении есть LV.

Read more »

«Реал» и Louis Vuitton – люксовые бренды, которые должны быть вместеЗачем LV заходит в спорт?

Read more »

Ltgov-lv confirms Sspruds' resignation press-conference turmoilEx-Latvian Minister of Defense Sspruds throws criticism at Latvian Premier Minister Siilina after his resignation announcement, alleging deception in advance warning being given.

Read more »