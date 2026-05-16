Live-трансляция со 30-м туром, главные матчи и прогнозы

Эта трансляция с автообновлением событий поможет следить за финальным туром чемпионата России. Разбираем ключевые матчи и прогнозы на победу.

Это Live- трансляция с автообновлением постов для удобства наблюдения за событием. Частоту автообновления можно настроить с помощью кнопочки со стрелкой. Состоятся завершающий, 30-й тур. Все восемь матчей пройдут в одно время, начало - в 18:00 мск.

Мы предлагаем следить за ними вместе с нами!

«Рубин» и «Пари НН» — пара, где чёткая задача есть только у одной команды. Нижегородцам для спасения от прямого вылета необходимо побеждать в Казани и надеяться на поражение махачкалинского «Динамо».

«Сочи» против «Ахмата» — уникальная встреча для этого тура, но со знаком минус, ведь тут никому ничего не нужно.

Сочинцы в следующем сезоне точно сыграют в Первой лиге, а грозненцы зафиксировались в середине таблицы.

Дерби «Крыльев Советов» с «Акроном» — матч жизни. Если команда Тедеева выиграет, то избежит стыков. Любой иной результат гарантирует место в

«Балтика» ещё может финишировать в топ-5, если одолеет «Динамо», а ЦСКА уступит «Локомотиву».

В любом случае Талалаеву было бы приятно закрыть такой сезон положительным результатом.

«Зените» для чемпионства достаточно сыграть вничью, а «Ростову» как раз ничего не нужно — от вылета спаслись, выше особо не поднимутся. Лёгкий титул для Пушкина или случится чудо?

Махачкалинскому «Динамо», чтобы обезопаситься от прямого вылета, хватит одного очка.

«Спартак» же, если хочет бронзу, должен побеждать (правда, для этого ещё нужно поражение «Локомотива» от ЦСКА).

Наконец, «Краснодар» сохраняет шансы на титул. Разумеется, нужно побеждать дома уже спасшийся от вылёта «Оренбург», но этого может оказаться недостаточно. Команде Мусаева также нужно поражение «Зенита» от «Ростова»





