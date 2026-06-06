Lionel Messi Joins Argentina Squad Despite Muscle Injury

Lionel Messi has been included in the Argentina squad for the 2026 World Cup, despite arriving with a muscle injury. He trained with the team and is expected to play in upcoming matches.
Месси вошел в состав сборной Аргентины на чемпионат мира‑2026, несмотря на то, что прибыл в расположение команды с мышечной травмой, которую получил 25 мая перед отъездом в сборную.
— У Лео все хорошо. Он тренировался вместе с командой, и это важно. Он не полностью изолирован, он идет на поправку. Возможно, он примет участие в товарищеских матчах и выйдет на поле.
В любом случае ему уже намного лучше, и это нас успокаивает. Если кто‑то еще из команды получит травму и не сможет сыграть, мы абсолютно уверены, что сможем подобрать замену, — приводит слова Скалони ESPN. Сборная Аргентины, которой предстоит защищать чемпионский титул, на групповом этапе сыграет с командами Алжира, Австрии и Иордании.
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Argentina World Cup Messi Muscle Injury Training Upcoming Matches
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