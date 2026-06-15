The legendary Soviet synthesizer designer and creator of Polivox, Vladimir Kuzmin, passed away at the age of 72 after a third stroke. Kuzmin, along with other developers and his wife Olympia, was at the forefront of mass-producing electronic musical instruments in the USSR. Polivox gained international recognition and was used by several foreign artists, including Franz Ferdinand and Rammstein. Kuzmin's role in the band was so significant that fans and musicians often considered her the "fifth member" of the group. The reasons and details of his death are not disclosed.
"С большой неожиданностью и сожалением сообщаем, что 12 июня после третьего инсульта не стало Владимира Михайловича Кузьмина - разработчика и создателя легендарного советского синтезатора "Поливокс".
Сейчас есть тенденция, особенно на вторичном рынке называть любой синтезатор прошлых лет легендарным, однако "Поливокс", да и сам Кузьмин достойны легендарности по праву". Работа над "Поливоксом" велась в начале 1980-х годов. Производство модели продолжалось до 1991 года. Кузьмин вместе с другими разработчиками и своей супругой Олимпиадой стоял у истоков массового производства электронных музыкальных инструментов в СССР.
Со временем инструмент приобрёл известность далеко за пределами страны.
"Поливокс" получил признание на международном рынке и использовался рядом зарубежных исполнителей, включая группы Franz Ferdinand и Rammstein. Её роль в коллективе была настолько значимой, что поклонники и сами музыканты часто считали её "пятым участником". Причины и детали кончины не разглашаются. Сами участники ABBA выразили глубокую скорбь, назвав Йорель "самым любимым другом и ближайшим коллегой"
Soviet Synthesizer Polivox Vladimir Kuzmin Mass Production Of Electronic Musical Instrume International Recognition Franz Ferdinand Rammstein Role In The Band
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