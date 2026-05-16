Japanese Pharmaceutical Company Acknowledges Fatalities Linked to Tavneos, Developed by ChemoCentryx

A Japanese pharmaceutical company, Kissei Pharmaceutical, has acknowledged the deaths of approximately 20 patients who had been taking Tavneos, a medication developed by ChemoCentryx for treating vasculitis. The deaths were linked to severe liver damage and liver failure, which led to the deaths of 20 patients. The company has also informed healthcare professionals not to prescribe the medication to new patients and to inform existing patients about the risks and potential consequences of continuing the treatment.

Японская фармацевтическая компания признала, что прием нового лекарственного препарата может привести к тяжелым осложнениям в работе печени, вплоть до летального исхода. Японская фармацевтическая компания Kissei Pharmaceutical сообщила о гибели порядка 20 пациентов, принимавших препарат от васкулита Tavneos , разработанный американской компанией ChemoCentryx.

Об этом пишет газета Nikkei, подчеркивая, что специалисты еще устанавливают связь между летальными исходами и приемом препарата. В статье говорится, что лекарство в Японии принимали около 8,5 тысячи пациентов. Среди них выявили 22 случая осложнений, связанных с тяжелым поражением печени и возникновением синдрома исчезновения желчных протоков, что привело к гибели порядка 20 человек.

Разработчики лекарства уже заявили, что начали сообщать врачам о том, чтобы те не назначали препарат новым пациентам, а тех, кто уже его принимает, информировали о рисках и возможных последствиях продолжения терапии. В марте этого года Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США предупреждало о возможности тяжелого поражения печени при приеме препарата Tavneos. Предупреждение также было изначально включено в список возможных побочных эффектов. В апреле лекарство было отозвано с американского рынка. Европейский регулятор также проверяет безопасность препарата и ведет собственное расследование





