Journalist Maria Ponomarenko Sentenced to 1 Year and 10 Months in Prison for Assault on Prison Staff

The Rubtsovsk City Court in Altai Krai sentenced journalist Maria Ponomarenko to 1 year and 10 months in prison for assaulting prison staff. The sentence was partially added to her previous sentence for posting fake news about the army. This is the third case against her.

Новости Рубцовский городской суд Алтайского края назначил журналистке Марии Пономаренко 1 год и 10 месяцев лишения свободы по делу о дезорганизации деятельности места лишения свободы, а именно — "причинении сотруднику колонии неопасного для жизни вреда здоровью".

Путем частичного сложения с предыдущим наказанием по делу о "фейках" окончательный срок лишения свободы составил 2 года и 3 месяца колонии общего режима, уточняет "Первый отдел" Следствие считает, что Пономаренко отказалась подчиниться требованиям сотрудников ИК-6 в Шипуново и напала на них — сама журналистка вину отрицает. Как пишет RusNews, в ходе процесса Пономаренко заявила, что ее действия являлись необходимой самообороной. Это уже третье дело против Марии Пономаренко.

В феврале 2023 года ее приговорили к шести годам колонии по делу о "фейках" про армию из-за поста об ударе по драмтеатру в Мариуполе. А в марте 2025 году ей назначили год и десять месяцев колонии по второму уголовному делу — ее признали виновной в нападении на двух сотрудников колонии. Тогда фактический срок заключения увеличился на месяц. Как отмечает ОВД-Инфо, за время заключения журналистку неоднократно помещали в штрафной изолятор.

В марте 2025 года она рассказала что вскрыла вены из-за постоянных издевательств со стороны сотрудников ФСИН. Летом прошлого года Пономаренко трижды предпринимала суицидальные попытки. Военный эксперт — об атаках БПЛА и топливном кризисе: удары по трассе в Крым влияют на гражданскую отрасль, но военный эффект ограниченный© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции





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