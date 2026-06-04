Journalist Alexei Sergeyev Arrested

The independent journalist, Alexei Sergeyev, who covered regional news and was known for critical publications about local authorities, was arrested. The news was reported by The Insider on June 5, 2024. Witnesses reported that he had a broken head when he was arrested. He was arrested near his home and taken to a police station in handcuffs. The police, Sergeyev, and a known person entered the apartment after the search. Sergeyev was taken to the Investigative Committee for questioning and was held for 48 hours. He is expected to be released on bail. His lawyers, who contacted his relatives, refused to defend him. Sergeyev is one of the few independent journalists in the region and collaborated with the publication "7x7" and maintained his own Telegram channel, where he published news and comments on the situation in Mari El. He has previously attracted the attention of authorities with his critical publications.
арестовали журналиста Алексея Серегина - независимого репортера, освещавшего региональную повестку и известного критическими публикациями о местных властях. Об этом сообщило издание The Insider в четверг, 5 июня.
В 2024 году Серегин был объявлен так называемым Журналиста задержали недалеко от дома и завели в квартиру в наручниках, при этом, как сообщают свидетели, у него была разбита голова. Вместе с полицейскими и Серегиным в квартиру зашла понятая. После обыска в квартире журналиста увезли в Следственное управление СК пона допрос и задержали на 48 часов. Ему планируют избрать меру пресечения.
Адвокаты, к которым обратились его близкие, отказываются его защищать. Серегин - один из немногих независимых журналистов в регионе, он сотрудничал с изданием "7x7" и ведет собственный Telegram-канал, где публикует новости и комментарии о ситуации в Марий Эл. Ранее он неоднократно привлекал внимание властей своими критическими публикациями. (20.33 КоАП РФ) за пересказ в Telegram-канале расследования издания "Проект".
За несколько дней до этого суд прекратил другое дело против него по той же статье - тогда причиной стала ссылка на новость издания "Агентство". В июле 2025 года провластные Telegram-каналы писали, что у Серегина прошел обыск по делу "Револьт-центра". В сентябре того же года его оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие "иноагентской" маркировки на посте в Telegram.
За последние годы он также становился фигурантом административных дел из-за своих публикаций и высказываний, в том числе связанных с критикой правоохранительных органов и пересказами журналистских расследований. После начала войны против Украины в России ужесточили уголовное законодательство. Наиболее известные политики и блогеры, осужденные по делам о "фейках" о российских ВС и о госизмене, - в галерее DW. Тверской суд Москвы смягчил Олегу Ролдугину меру пресечения по делу о незаконном хранении персональных данных.
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